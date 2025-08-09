Aureliu Lozanu a lansat cartea „LA BRAȚ CU MOARTEA sau RĂZBOIUL DIN TRANSNISTRIA: așa cum l-am văzut, așa cum l-am trăit” / VIDEO

Astăzi, la Soroca a avut loc lansarea cărții „LA BRAȚ CU MOARTEA sau RĂZBOIUL DIN TRANSNISTRIA: așa cum l-am văzut, așa cum l-am trăit”, scrisă de Aureliu Lozanu. Evenimentul a făcut parte din ședința comună a Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova și Consiliul Director al Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități din România.

Autorul a pomenit amintirile sale de pe front din timpul războiului Moldo-Rus din 1992, și situațiile de viață, care nu se găsesc în documente de arhivă. Totodată Aureliu Lozanu i-a mulțumit lui Alexandru Cimbriciuc pentru susținerea financiară la editarea cărții. La final autorul a fost felicitat de camarazi și a primit diplome de apreciere și onoare din partea celor două organizații.