Beneficiile consumului de fistic. Ce efecte poate avea consumul excesiv

Fisticul reprezintă semințele comestibile ale arborelui Pistacia vera. Acesta reprezintă o sursă importantă de: grăsimi sănătoase, proteine, fibre și antioxidanți. Are un conținut bogat în substanțe nutritive esențiale și îți poate susține sănătatea generală pe termen lung. Află care sunt beneficiile consumului de fistic. Fisticul poate susține sănătatea intestinală și a inimii și poate avea un rol important în gestionarea unei greutăți optime. În același timp, este important să reții că poate avea efecte neplăcute asupra organismului dacă îl consumi în exces.

Beneficiile consumului de fistic

Fisticul este un aliment foarte hrănitor, care îți poate îmbunătăți starea de bine. Acesta poate oferi o serie de proprietăți benefice, în special pentru: inimă, intestin și circumferința taliei. Fisticul are un conținut bogat în grăsimi și calorii, dintre care cea mai mare pondere o au grăsimile mononesaturate. Acest tip de grăsimi poate ajuta la scăderea lipoproteinelor cu densitate joasă (LDL – colesterolul rău) și la reducerea riscului de accident vascular cerebral. Majoritatea grăsimilor din dieta unei persoane ar trebui să fie grăsimi mononesaturate pentru a reduce riscul de a dezvolta probleme cardiovasculare. Consumul moderat de fistic nu ar trebui să afecteze greutatea unei persoane.

Poate sprijini sănătatea ochilor

Printre beneficiile consumului de fistic se regăsește sprijinirea sănătății ochilor. Antioxidanții luteină și zeaxantină găsite în fistic pot avea efecte benefice asupra ochilor. Aceștia pot reduce riscul de a dezvolta degenerescență maculară și cataractă asociate înaintării în vârstă. Urmarea unei diete echilibrate și sănătoase poate diminua șansele de apariție a acestor boli cronice.

Poate ajuta la gestionarea diabetului

Fisticul are un indice glicemic scăzut. Acest lucru înseamnă că are un impact minim asupra nivelului de zahăr din sânge. Conținutul său bogat în fibre și proteine ​​poate contribui la echilibrarea nivelului de zahăr din sânge și a insulinei.

Poate diminua riscul de apariție a cancerului

Fisticul poate reduce riscul apariției unor tipuri de cancer, precum cancerul de colon, datorită conținutului său ridicat de fibre. În același timp, procesul de prăjire a fisticului nu-i poate reduce beneficiile pentru sănătate asupra celulelor canceroase de colon.

Are proprietăți antioxidante

Proprietățile antioxidante se numără printre beneficiile consumului de fistic. Fisticul conține concentrații ridicate de antioxidanți, inclusiv vitamina E. Antioxidanții ajută la combaterea stresului oxidativ din organism, diminuează riscul de a dezvolta boli cronice și pot susține bunăstarea generală.

Poate susține sănătatea inimii

Fisticul este bogat în grăsimi mononesaturate. Acestea reprezintă grăsimi sănătoase pentru inimă, care pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol rău. De asemenea, conțin antioxidanți precum luteina și zeaxantina, ce susțin sănătatea cardiovasculară generală.

Are un conținut bogat în nutrienți

Conținutul bogat în nutrienți esențiali, inclusiv: tiamină (vitamina B1), vitamina B6 și fosfor se regăsește printre beneficiile consumului de fistic. Conține minerale precum magneziu și potasiu. În plus, poate oferi mai bine de o treime din aportul de vitamina B6 necesar zilnic unui adult.

Poate susține sănătatea digestivă

Fisticul reprezintă o sursă importantă de fibre alimentare, care ajută digestia și previne constipația. Un anumit tip de fibre numite prebiotice poate hrăni bacteriile bune din intestin. Hrănirea bacteriilor bune le ajută să se înmulțească și să combată bacteriile dăunătoare. Consumul de fistic poate contribui la creșterea numărului de bacterii benefice din intestin.

