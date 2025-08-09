206 oase, 639 de mușchi, 33 de vertebre, râul vieții…și multe altele, despre corpul uman

CORPUL UMAN:
1: Număr de oase: 206
2: Număr de mușchi: 639
3: Număr de rinichi: 2
4: Numărul de dinți de lapte: 20
5: Număr de coaste: 24 (12 perechi)
6: Numărul camerei cardiace: 4
7: Artera cea mai mare: Aorta
8: Tensiune arterială normală: 120/80 Mmhg
9: Ph de sânge: 7.4
10: Numărul de vertebre din coloana vertebrală: 33
11: Numărul de vertebre din gât: 7
12: Număr de oase în urechea medie: 6
13: Număr de oase în față: 14
14: Număr de oase în craniu: 22
15: Număr de oase în piept: 25
16: Număr de oase în brațe: 6
17: Numărul de mușchi din brațul uman: 72
18: Numărul de pompe din inimă: 2
19: Cel mai mare organ: Piele
20: Cea mai mare glandă: ficat
21: Celula cea mai mare: ovul feminin
22: Celula cea mai mică: spermatozoidul
23: Cel mai mic os: Stapes urechea medie Numar de oase din ureche:3(ciocan,nicovală, scarita-urechea medie)
24: Primul organ transplantat: rinichi
25: Lungimea medie a intestinului subțire: 7m
26: Lungimea medie a intestinului gros: 1,5 m
27: Greutatea medie a nou-născutului: 3 kg
28: Rata pulsului într-un minut: de 72 de ori
29: Temperatura normală a corpului: 37 C ° (98,4 f °)
30: Volumul mediu de sânge: 4 până la 5 LITRI
31: VIAȚĂ Celule roșii din sânge: 120 de zile
32: VIAȚĂ Celule albe din sânge: 10 până la 15 zile
33: Perioada de sarcină: 280 de zile (40 de săptămâni)
34: Număr de oase în piciorul uman: 33
35: Număr de oase în fiecare încheietură: 8
36: Număr de oase în mână: 27
37: Cea mai mare glandă endocrină: tiroida
38: Cel mai mare organ limfatic: splina
40: Cel mai mare și mai puternic os: femur
41: Cel mai mic mușchi: Stapedius (urechea medie)
41: Număr cromozom: 46 (23 perechi)
42: Numărul oaselor nou-născutului: 306
43: Vâscozitatea sângelui: 4,5-5,5
44: Grupa de sânge a donatorului universal: O
45: Grupa de sânge a receptorului universal: AB
46: Cel mai mare globule albe din sânge: monocit
47: Celulele albe din sânge cele mai mici: limfocit
48: Numărul crescut de celule roșii din sânge se numește: policitemie
49: Banca de sânge din corp este: splina
50: Râul Vieții se numește: Sânge
51: Nivel normal de colesterol din sânge: 100 mg / dl
52: Partea fluidă a sângelui este: plasmatică.
