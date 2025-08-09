206 oase, 639 de mușchi, 33 de vertebre, râul vieții…și multe altele, despre corpul uman

De către

CORPUL UMAN:

1: Număr de oase: 206

2: Număr de mușchi: 639

3: Număr de rinichi: 2

4: Numărul de dinți de lapte: 20

5: Număr de coaste: 24 (12 perechi)

6: Numărul camerei cardiace: 4

7: Artera cea mai mare: Aorta

8: Tensiune arterială normală: 120/80 Mmhg

9: Ph de sânge: 7.4

10: Numărul de vertebre din coloana vertebrală: 33

11: Numărul de vertebre din gât: 7

12: Număr de oase în urechea medie: 6

13: Număr de oase în față: 14

14: Număr de oase în craniu: 22

15: Număr de oase în piept: 25

16: Număr de oase în brațe: 6

17: Numărul de mușchi din brațul uman: 72

18: Numărul de pompe din inimă: 2

19: Cel mai mare organ: Piele

20: Cea mai mare glandă: ficat

21: Celula cea mai mare: ovul feminin

22: Celula cea mai mică: spermatozoidul

23: Cel mai mic os: Stapes urechea medie Numar de oase din ureche:3(ciocan,nicovală, scarita-urechea medie)

24: Primul organ transplantat: rinichi

25: Lungimea medie a intestinului subțire: 7m

26: Lungimea medie a intestinului gros: 1,5 m

27: Greutatea medie a nou-născutului: 3 kg

28: Rata pulsului într-un minut: de 72 de ori

29: Temperatura normală a corpului: 37 C ° (98,4 f °)

30: Volumul mediu de sânge: 4 până la 5 LITRI

31: VIAȚĂ Celule roșii din sânge: 120 de zile

32: VIAȚĂ Celule albe din sânge: 10 până la 15 zile

33: Perioada de sarcină: 280 de zile (40 de săptămâni)

34: Număr de oase în piciorul uman: 33

35: Număr de oase în fiecare încheietură: 8

36: Număr de oase în mână: 27

37: Cea mai mare glandă endocrină: tiroida

38: Cel mai mare organ limfatic: splina

40: Cel mai mare și mai puternic os: femur

41: Cel mai mic mușchi: Stapedius (urechea medie)

41: Număr cromozom: 46 (23 perechi)

42: Numărul oaselor nou-născutului: 306

43: Vâscozitatea sângelui: 4,5-5,5

44: Grupa de sânge a donatorului universal: O

45: Grupa de sânge a receptorului universal: AB

46: Cel mai mare globule albe din sânge: monocit

47: Celulele albe din sânge cele mai mici: limfocit

48: Numărul crescut de celule roșii din sânge se numește: policitemie

49: Banca de sânge din corp este: splina

50: Râul Vieții se numește: Sânge

51: Nivel normal de colesterol din sânge: 100 mg / dl

52: Partea fluidă a sângelui este: plasmatică.

