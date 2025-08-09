Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav când faci jogging

Suprapășirea favorizează aterizarea puternică pe călcâi, cu genunchiul întins. Acest impact crescut poate duce la un risc mai mare de accidentare. Suprapașirea în alergare este o problemă foarte des întâlnită în rândul alergătorilor amatori. Nu și în rândul profesioniștilor. Nu ajungi prea departe în lumea alergării de performanță dacă trebuie să muncești mai mult decât toți ceilalți din competiție. Astfel, cei care suprapașesc sunt eliminați în mod natural din rândul profesioniștilor.

La alergătorii amatori, însă, situația e diferită. Nu vei putea alerga un semimaraton astfel. Totuși, dacă suprapașești, cel mai probabil nu îți atingi adevăratul potențial.

Un alt indiciu al suprapașirii este unghiul genunchiului piciorului din față în momentul în care acesta atinge solul. Deoarece alergătorii care suprapașesc au o pas lung și întins, genunchiul tinde să se întindă chiar înainte ca piciorul să atingă solul. Genunchiul ar trebui să fie îndoit cam la 20 de grade, spun cei de la . Așadar, dacă unghiul genunchiului este aproape de zero, asta indică faptul că alergătorul suprapașește.

Din cauza poziției genunchiului drept, tibia tinde să fie într-un unghi în momentul contactului cu solul, în loc să fie perpendiculară pe sol, o poziție mai favorabilă, deoarece reduce impactul asupra genunchiului.

De ce ar trebui alergătorii să evite suprapășirea

Chiar dacă nu simți durere, suprapașirea poate introduce ineficiențe care îți afectează performanța.

La alergătorii care suprapașesc, observăm ceva numit impuls de frânare. În loc ca toată mișcarea, forța și energia să te împingă înainte, în momentul în care piciorul atinge solul, impactul este atât de mare încât te încetinește, iar apoi trebuie să pornești din nou pentru a te deplasa înainte.