La Soroca va fi construit un parc fotovoltaic. Costul total al proiectului este de 4.000.000 lei

Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală funanțează, în cadrul Proiectului „Creare și instalare a unui parc fotovoltaic în municipiul Soroca, ca soluție eficientă și durabilă pentru energia verde”, din cadrul Programului de Dezvoltare Locală ” Satul European”, ediția II, construcția unui parc fotovoltaic, în partea din deal a municipiului Soroca.

Este vorba despre instalarea a circa 400 de panouri fotovoltaice, care vor reduce semnificativ costurile de energie electrică și vor contribui la independența energetică a comunității.

Bugetul total al proiectului este de circa 4.000.000 lei, dintre care contribiuția locală este de 10 la sută. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)