Preparate „miraculoase”, promovate agresiv de pagini anonime de social media. Prezentate ca „100% naturale”, conțin ingrediente de laborator

Mai multe preparate despre care se afirmă că au rezultate excelente în combaterea durerilor provocate de diverse afecțiuni sunt promovate agresiv în R. Moldova prin intermediul rețelelor de socializare. Sponsorizările sunt efectuate de pe pagini anonime, nou create, cu denumirea generică Odison. Principalul produs promovat este unguentul Albina Activ+, prezentat a fi „un gel 100% natural cu venin de albine”, care ar lecui durerile de articulații. În realitate, nu este un extras natural de venin de albine, ci despre un compus de laborator care reproduce efectul acestuia. Produsul nu figurează în Nomenclatorul de stat al medicamentelor și pare să vină de pe filiera din România, însă nu este înregistrat oficial nici peste Prut. Campania masivă de vânzări prezintă multiple semne ale unei escrocherii, pe care le vom enumera în acest articol.

Peste 5.000 de sponsorizări de pe pagini anonime create recent și administrate din țări îndepărtate

Albina Activ+ a început să fie promovat agresiv pe rețelele de socializare în ultimele luni. Doar pe Facebook există cel puțin trei pagini anonime, denumite Odison.eu, Odison și Odison EU, de pe care au fost sponsorizate, în ultimele luni, circa 5.300 de postări cu imagini și videouri care lăudau efectele „miraculoase” ale unguentului, inclusiv că ar „calma durerile cu venin de albine și efect termic natural, oferind alinare fără pastile sau ingrediente chimice”.

Câteva dintre reclamele rulate de pagina Odison.eu, de pe care au fost sponsorizate, în total, circa 2.600 de postări

Paginile respective au fost create în zilele de 5 și 6 februarie 2025 și sunt administrate, în principal, de persoane aflate în țări îndepărtate, așa cum sunt China și Australia.

Captură de pe pagina de Facebook Odison EU

Link-urile postărilor sponsorizate duc la site-ul odison.eu/md (uneori și la lorida.ru/md), care se prezintă drept un „magazin online dedicat să vă ofere o gamă variată de produse, de la electronice și accesorii, până la articole pentru casă, frumusețe și multe altele”. Pe pagina principală odison.eu nu există niciun produs care poate fi selectat și comandat. Acestea pot fi văzute doar de pe linkurile din postările sponsorizate pe Facebook, care duc direct la produsul Albina Activ+ (sau altele), fiind descrise „beneficiile” acestuia. Cei care vor să comande produsul trebuie să-și introducă numărul de telefon într-un formular, după care sunt apelați de un operator.

Analiza reclamelor de pe pagina Odison.eu denotă că pagina promovează o anumită perioadă 1-2 produse, după care trece la altele, iar unele reclame rămân active pentru mai mult timp. Principalul produs promovat în R. Moldova este Albina Activ+. Inițial, pagina a promovat o cremă antiriduri, gelul „siluetă perfectă” sau anumite dispozitive despre care se afirmă că îmbunătățesc starea de sănătate etc.

Pagina Odison EU, de exemplu, a început sponsorizările la sfârșitul lunii august. Până la 22 noiembrie, rulase pe Facebook aproximativ 1600 de reclame, potrivit informațiilor companiei Meta.

Similar arată și profilul paginii Odison, care a rulat până pe 22 noiembrie aproximativ 1100 de reclame, dintre care circa 150 erau active și la această dată.

Mai mult, unele postări promovează produsul prin intermediul unei presupuse tombole, internauții fiind atrași cu premii de câte 5.000 de lei sau tratament la un sanatoriu.

Date reale de contact sunt lipsă, iar recenziile de pe site sunt anonime

Nici pe paginile de Facebook și nici pe site-urile pe care sunt direcționați potențialii clienți nu există date de contact, precum adresă fizică sau electronică. Singurele modalități prin care pot fi contactați comercianții sunt un formular online și două numere de telefon afișate pe site.

Mai mult, pe site sunt afișate mai multe recenzii anonime la produse, toate cu caracter exclusiv laudativ.

Captură odison.eu

Unicele recenzii de pe aceste pagini de Facebook sunt două comentarii negative lăsate pe pagina Odison, în care două conturi critică atitudinea reprezentanților Odison față de clienți. Unul dintre utilizatori afirmă că i-ar fi fost vândut un produs la un preț mai mare și ar fi încercat în zadar să contacteze reprezentanții Odison pentru a le cere explicații. „Straniu business”, a scris un alt utilizator.

Cu toate acestea, mai multe postări sponsorizate de aceste pagini conțin comentarii laudative care par a fi scrise de conturi reale care au comandat produsele promovate.

„Tehnică” de vânzări: potențialii clienți, hărțuiți cu apeluri zile la rând

Problema lipsei unui contact real cu reprezentanții Odison s-a confirmat și prin experimentul jurnaliștilor Stopfals.md, care au sunat de mai multe ori pe cele două numere de telefon afișate pe site-ul odison.eu. Nu am primit răspuns, însă am fost sunați imediat după ce ne-am introdus numerele de telefon pe site, semn că „vrem” să comandăm produsele.

Am fost contactați repetat timp de câteva zile (inclusiv duminica) de pe mai multe numere de telefon, propunându-ne diverse oferte. Apelurile n-au contenit nici după ce le-am cerut reprezentanților Odison să nu ne mai sune. Într-un final, am blocat acele numerele de telefon. În discuțiile telefonice avute, ofertele celor de la Odison erau mai puțin atractive decât cele afișate online, unde erau promise inclusiv produse gratuite.

Cu toate acestea, produsele au fost comandate de mii de oameni. Judecând după miile de comentarii și reacții de pe mai multe postări sponsorizate, preparatul Albina Activ+ s-a bucurat de succes pe rețelele de socializare.

Această situație poate fi ilustrată doar printr-o singură postare de pe pagina Odison.eu.

Imagini și videouri create exclusiv de inteligența artificială

Atât pe paginile de Facebook, cât și pe site-urile Odison sunt folosite aproape exclusiv imagini și videouri create de inteligența artificială. În videouri apar preponderent femei de vârsta a treia, care laudă efectele produselor și promit o vindecare rapidă cu ajutorul acestora. Unele videouri promovează oferirea gratuită a produselor.

Instrumentele online specializate au confirmat că videourile publicate pe cele trei pagini de Facebook sunt create de inteligența artificială

Campanii de acest fel au loc în toată lumea: „IA este transformată într-o unealtă de manipulare comercială”

Trebuie menționat că astfel de campanii, în care este utilizată inteligența artificială pentru crearea de conținut, au loc peste tot în lume, iar specialiștii atrag atenția că astfel de conținut poate fi înșelător, iar produsele promovate pot fi periculoase.

Potrivit unei analize Bitdefender (una dintre cele mai reputate companii de securitate cibernetică din lume), inteligența artificială este tot mai des utilizată pentru a crea reclame înșelătoare și campanii online care promovează așa-numite „leacuri miraculoase” sau suplimente „naturale”.

Studiul arată că imaginile și testimonialele din aceste reclame sunt generate de AI, iar textele sunt optimizate pentru a exploata emoțiile utilizatorilor – frica de boală, speranța vindecării rapide sau neîncrederea în medicamentele convenționale. Bitdefender constată că astfel de campanii urmăresc exclusiv profitul, nu sănătatea publică, iar multe dintre produsele promovate nu sunt înregistrate ca medicamente și pot fi chiar periculoase. În esență, compania avertizează că rețelele sociale au devenit teren fertil pentru escrocherii digitale care folosesc tehnologia pentru a da credibilitate unor falsuri.

De asemenea, o investigație ABC News arată cum escrocii folosesc inteligența artificială pentru a crea videoclipuri deepfake cu medici sau experți falși care recomandă suplimente și tratamente inexistente. În realitate, „specialiștii” din clipuri nu există, iar scopul acestor materiale este de a convinge publicul să cumpere produse neautorizate, prezentate drept remedii rapide pentru diverse boli. Jurnaliștii ABC News avertizează că astfel de tactici exploatează încrederea oamenilor în autoritatea medicală, transformând IA într-o unealtă de manipulare comercială.

„100% natural” înseamnă, de fapt, un compus de laborator

Trebuie precizat că deși pe site Albina Activ+ este prezentat drept „un gel 100% natural cu venin de albine, propolis, chilli, camfor și ginseng”, pe cutia acestuia de pe același site este precizat că ar conține venin de albine „mimetic natural”, adică similar celui natural. Cu alte cuvinte, nu este vorba despre venin de albine extras natural, ci despre un compus de laborator care reproduce efectul acestuia.

În Nomenclatorul de stat al medicamentelor de pe siteul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) nu figurează nicio denumire comercială Albina Activ+ sau denumirea companiei Carpaticmed de pe cutia unguentului.

Albina Activ+ nu este autorizat nici în România

Trebuie menționat că și în România produsul Albina Activ+ a fost promovat pe rețelele de socializare într-o manieră similară cu cea din R. Moldova, iar portalul de fact-checking factual.ro a constatat că acesta „nu apare în baza de date a medicamentelor autorizate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Factual.ro face referire și la un studiu publicat pe ResearchGate de cercetători din Coreea de Sud, care menționează că veninul de albine are proprietăți antiinflamatorii și calmante pentru durere, dar poate provoca reacții adverse. Jurnaliștii de la factual.ro au concluzionat că astfel de videouri publicate pe Facebook reprezintă „un scam (n. r. – escrocherie) realizat cu inteligență artificială pentru a vinde un produs neautorizat”.

Companii interconectate

În partea de jos a site-ul odison.eu/md apare denumirea unei firme – Imperialgem SRL.



Potrivit portalului specializat infobiz.md, o companie cu această denumire a fost înregistrată în ianuarie 2024, având ca domeniu de activitate „Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”. În calitate de unic fondator și administrator este Iurie Gavriliuc.

Pe cutiile Albina Activ+ din imaginile video și foto apare denumirea unei alte companii – Carpaticmed. O firmă cu această denumire a fost înregistrată în R. Moldova la 20 mai 2025, specializată în „Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice”. Fondatorul și administratorul acesteia este Dorin Gavriliuc. Adresa juridică a companiei este strada Bucovina 3/113, mun. Chișinău. La aceeași adresă juridică mai sunt înregistrate 5 companii, dintre care una fondată și administrată de Dorin Gavriliuc, una de Mariana Gavriliuc și 3 de Iurie Gavriliuc, adică de o persoană cu același nume și prenume cu al administratorului și fondatorului Imperialgem SRL.

Reacția companiei: „Nu promovăm produsul pentru tratarea unei anumite boli”

Pentru că numerele de telefon de pe site-ul odison.eu nu erau disponibile, am făcut o comandă pe site pentru a fi contactați de un operator în baza numărului de telefon pe care l-am lăsat. Am fost telefonați de o operatoare care a refuzat să se prezinte.

Ea ne-a confirmat că produsul Albina Active+ nu este înregistrat la Agenția Medicamentului: „Produsul nu vine ca medicament, vine ca unguent pe bază naturală. Noi îl promovăm pentru ameliorarea durerilor de mușchi și articulații, nu pentru tratarea unei anumite boli”. Când am întrebat dacă există dovezi clinice sau studii despre eficiența preparatului, aceasta ne-a răspuns: „De ce dovezi aveți nevoie? O să discut cu un manager și în caz de ceva, o să vă transmit prin Viber răspunsul”. Acesta nu a mai urmat.

L-am consultat pentru o reacție și pe Iurie Gavriliuc, fondatorul companiei Imperialgem SRL. „Odison.eu e site-ul nostru. Noi avem mai multe companii, una dintre ele este Imperialgem SRL, alta e Carpaticmed. Este business-ul copiilor mei, Dorin și Iurie Gavriluc. Eu încerc să-i ajut. Ei au învățat peste hotare și tare mă strădui și aș vrea ca ei să rămână în Republica Moldova și să-și dezvolte abilitățile, tot ce au învățat acolo să dezvolte în Republica Moldova. Din motivul ăsta, și-a deschis și un fecior întreprindere și alt fecior întreprindere. Eu vreau să-i ajut cumva ca ei să se dezvolte. Da, ei vând Albina Activ+. La început au vândut-o prin Imperialgem SRL. Acum prin Imperialgem nu se mai fac vânzări și a fost deschisă o altă companie, Carpaticmed, și se vinde prin această companie”, ne-a spus Iurie Gavriliuc.

El a precizat că producătorul este „o companie vestită din România, din orașul Cluj”. „Ei au foarte multe produse pentru piața românească. Acum noi am încheiat contract ca să facă produse pentru noi. Produsele sunt importate sub brandul CarpaticMed”.

Când l-am întrebat de ce produsul nu se regăsește în Nomenclatorul Agenției Medicamentului din România, dar nici în documentele omoloage din R. Moldova, acesta a negat informația: „Producătorul ne face toate documentele. Totul e în regulă, pentru că ne verifică toate instanțele. Chiar acum am avut un control în România și totul e în regulă”.

Peste câteva zile, Gavriliuc a revenit cu un apel, în care a precizat că Albina Activ+ nu se regăsește în Nomenclatorul Agenției Medicamentului: „Albina Activ+ nu este medicament. Conform declarației de conformitate și cum îl importăm, este gel pentru masaj cu încălzire. Este produs cosmetic. Nu are nimic absolut ca medicament. El include B-activ, asta este substanța activă din acest gel. Și dacă o să căutați toate studiile referitor la B-activ, o să vedeți că el este anti-inflamator și ajută pentru toate durerile, dar el nu este un medicament. Sunt medicamente care se vând doar în farmacie, acesta nu este un medicament, acesta este gel pentru masaj. Noi avem declarații de conformitate în baza cărora s-a făcut importul acestui produs, avem declarații, codul vamal al acestui produs, codul tarifar, avem toată informația. Îl promovăm pentru că el ajută”.

Am întrebat dacă există studii care confirmă eficiența acestui produs. „Sigur. Așa cum v-am spus, ingredientul activ este B-activ, propolis, ginseng, camfor. Eu vă pot trimite declarația de conformitate și o să căutați cât de mult pot să ajute ele pentru dureri”.

L-am întrebat pe Gavriliuc și de ce o mare parte din imagini și videouri utilizate în reclamele produsului Albina Activ+ sunt generate de inteligența artificială. „Până acum au fost doar videoclipuri cu persoane reale, în care ele spuneau cât de bine le ajută Albina Activ+. Dacă o să verificați bine reclamele, acum la fel rulează reclame cu persoane care într-adevăr filmează și spun cât de bine le ajută gelul ăsta de încălzire. Nouă ne face cineva reclama asta. Poate el nu o face cum trebuie. Asta e altă întrebare”.

Acesta ne-a mai spus că el și familia sa folosește personal cremele comercializate: „Vă arăt toate documentele, de la A la Z. Și vă duc, dacă vreți, la secția de producere la Cluj”. Până în momentul publicării, Iurie Gavriliuc nu ne-a prezentat niciunul din documentele promise.

Mariana Colun, Mihai Avasiloaie, Stopfals.md