Pentru a pune capăt războiului, Ucraina și SUA au elaborat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat”

Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, relatează Reuters, preluat de news.ro și moldpres.md

Într-o declaraţie comună publicată după discuţiile de la Geneva dintre delegaţiile SUA şi Ucrainei, cele două părţi au afirmat că discuţiile lor au fost „extrem de productive” şi că vor continua în zilele următoare. Ele nu au furnizat detalii despre o serie de probleme care trebuie rezolvate, inclusiv modul în care se poate garanta securitatea Kievului faţă de ameninţarea reprezentată de Rusia.

Într-o declaraţie separată, Casa Albă a afirmat că noua versiune include garanţii de securitate consolidate şi că delegaţia ucraineană a declarat că aceasta „reflectă interesele naţionale ale ţării”. Oficialii ucraineni nu au emis o declaraţie separată şi nu au fost disponibili imediat pentru comentarii, precizează Reuters.

Secretarul de stat american Marco Rubio, care a condus discuţiile, a declarat la Geneva că mai sunt de rezolvat unele probleme, inclusiv rolul NATO, dar că echipa sa a redus numărul problemelor nerezolvate într-un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, susţinut de preşedintele Donald Trump.

Oficialii europeni s-au alăturat delegaţiilor SUA şi Ucrainei pentru discuţii după ce au elaborat o versiune modificată a planului SUA, care respinge limitele propuse pentru forţele armate ale Kievului şi concesii teritoriale discutate.

Planul european propune ca Ucrainei să i se permită o armată mai mare decât cea prevăzută în planul american şi ca negocierile privind schimburile de teritorii să înceapă de la linia frontului, mai degrabă decât de la un punct prestabilit cu privire la zonele care ar trebui considerate ruseşti.

Trump a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are termen până joi să aprobe planul, care cere Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limitări ale armatei sale şi să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO.

Pentru mulţi ucraineni, inclusiv soldaţii care luptă pe linia frontului, astfel de condiţii ar echivala cu o capitulare după aproape patru ani de lupte în cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial. Trump a declarat că propunerea sa nu este o ofertă finală.

Rubio a declarat că Statele Unite mai au nevoie de timp pentru a rezolva problemele rămase. El speră că se va ajunge la un acord până joi, dar sugerează că acest lucru ar putea dura mai mult.