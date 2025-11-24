Furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești – făptașii ar fi doi bărbați care sunt dați în căutare

  Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, poliția a fost sesizată despre un furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești. Sesizarea a parvenit din partea unei companii private de pază, responsabilă de paza sediului respectiv, informează Poliția Republicii Moldova.
  La fața locului, polițiștii au depistat dispariția unei sume mari de bani. Conform primelor cercetări, safeul era descuiat în momentul pătrunderii în încăpere, ușa de la intrare fiind însǎ deteriorată cu o rangă metalică, depistatǎ la fața locului. Grupul operativ de documentare a întreprins toate cercetările de rigoare, o sumă mare de bani fiind depistată în stradă (într-un sac și un plic).
 Primele investigații aratǎ cǎ este vorba despre doi bărbați, care aveau complici în comiterea infracțiunii. Precizăm cǎ respectiva sumă de bani a fost preluatǎ, ieri, de la o filialǎ din Bălți și depozitatǎ la Florești.
 La moment au loc acțiuni de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea făptașilor.
