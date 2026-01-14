Cel puțin aceasta arată majoritatea absolută a sondajelor, conform cărora actualul premier naționalist Victor Orban v-a pierde pierde în fața lui candidatului opoziției Peter Magyar, liderul partidului de centru-dreapta Tisza.

Vă reamintim că, Victor Orban a preluat puterea în anul 2010 și este cunoscut ca un critic vehement al politicii Uniunii Europene de a susține Ucraina în războiul cu Rusia.

Recent, preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfăşura duminică, 12 aprilie 2026. Conform sondajului, realizat de POLITICO partidul de opoziție Tisza conduce cu 49% din voturi, devansând partidul de guvernământ Fidesz al lui Orbán, cu 37% din intențiile de vot.

Foto: libertatea.ro