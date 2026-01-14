La 12 aprilie, premierul ingar Victor Orban, prietenul lui Trump și a lui Putin, ar putea pierde alegerile

De către
OdN
-
0
47

Cel puțin aceasta arată majoritatea absolută a sondajelor, conform cărora actualul premier naționalist Victor Orban v-a pierde pierde în fața lui candidatului opoziției Peter Magyar, liderul partidului  de centru-dreapta Tisza.

Vă reamintim că, Victor Orban a preluat puterea în anul 2010 și este cunoscut ca un critic vehement al politicii Uniunii Europene de a susține Ucraina în războiul cu Rusia.

Recent, preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok,  a fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfăşura duminică, 12 aprilie 2026. Conform sondajului,  realizat de POLITICO  partidul de opoziție Tisza  conduce cu 49% din voturi, devansând partidul de guvernământ Fidesz al lui Orbán, cu 37% din intențiile de vot.

Foto: libertatea.ro


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentHoroscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Articolul următorCurs valutar, 14 ianuarie 2026: euro și dolarul se scumpesc cu câte cinci bani
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.