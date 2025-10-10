Judecătoria Soroca a respins cererea Regiei Apă-Canal privind despăgubiri de peste 31 milioane lei de la Consiliul Municipal

Un litigiu de proporții dintre Regia Apă-Canal Soroca și Consiliul Municipal Soroca s-a încheiat cu respingerea cererii de chemare în judecată. Instanța a decis că societatea nu a adus suficiente probe care să justifice pretențiile financiare de peste 31 de milioane de lei.

Anterior, Judecătoria Soroca, sediul central, a pronunțat hotărârea în dosarul intentat de Regia Apă-Canal Soroca împotriva Consiliului Municipal Soroca. În cauză, reclamantul solicita despăgubiri pentru prejudicii presupus cauzate prin neexecutarea obligațiilor contractuale asumate de autoritatea publică locală.

Reclamanții au argumentat că municipalitatea nu a predat autorizația de exploatare a sondelor de apă și nu a majorat tarifele stabilite prin contracte anterioare. În consecință, Apă-Canal a susținut că a fost nevoită să achiziționeze apă la un preț mai mare de la furnizori externi și să practice tarife mai mici decât cele convenite, generând un prejudiciu total estimat la peste 31 de milioane de lei.

În apărare, Consiliul Municipal Soroca a respins acuzațiile, subliniind că societatea nu este proprietara sondelor, ci doar le administrează, și că autoritatea nu poate fi obligată să suporte diferențele de tarif. Mai mult, reprezentanții pârâtului au invocat faptul că, în unele cazuri, contractele menționate nici măcar nu au fost semnate de consiliu, ci de alte instituții publice.

Instanța a analizat documentele prezentate și a concluzionat că Regia Apă-Canal nu a demonstrat în mod cert existența prejudiciului și nici legătura directă dintre acțiunile consiliului și pierderile financiare invocate. Judecătorul a accentuat că probele depuse – inclusiv raportul de audit comandat de reclamant – nu au fost suficiente pentru a fundamenta solicitarea.

În aceste condiții, cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 30 de zile de la pronunțare. Deși Regia Apă-Canal Soroca a încercat să demonstreze pierderi substanțiale, instanța a stabilit că probele nu au fost convingătoare. Urmează ca litigiul să continue, dacă societatea va decide să depună apel.