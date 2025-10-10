Îți amintești de puzzle-ul nostru? Acum vezi imaginea completă.

Mulți dintre voi ați răspuns în comentarii că este vorba despre sănătatea mintală – și ați avut dreptate! Pe o parte, vezi singurătatea, teama, tristețea care uneori par de necuprins. Pe cealaltă – sprijinul și înțelegerea unei persoane dragi. Între ele, e o punte: curajul de a cere ajutor.

Depresia nu este un semn de slăbiciune, ci un semnal că ai nevoie de sprijin. Uneori ne simțim bine, alteori ne pierdem printre gânduri, stres, presiuni sau nesiguranță. Și e în regulă – așa arată viața reală. Important este să știi că nu ești singur și că există sprijin: oameni, informații și resurse care te pot ajuta să pui piesele la loc.

De azi, ai la dispoziție un spațiu sigur unde poți descoperi mai multe despre depresie și sănătatea mintală.

www.cumtesimtiazi.md/poti-imblanzi-depresia Intră peși explorează materiale despre emoții, stres, anxietate, relații, echilibru și multe altele.