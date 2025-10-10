Cu doi soroceni în primii 11, selecționata Republicii Moldova la fotbal a fost învinsă de selecționata României

Pentru prima dată în istoria recentă a fotbalului moldovenesc, în selecționata de seniori a Republicii Moldova au fost incluși doi soroceni. Este vorba despre Vitalia Damașcan și Ion Borș, care au făcut parte din primii 11 în meciul amical cu selecționata României.

Meciul disputat pe arena Națională din București s-a terminat cu victoria tricolorilor mari, golurile fiind marcate de Louis MUNTEANU (12), Ianis HAGI (44) / Ionuț RADU (38-autogol).

9 octombrie 2025. Ora 21.00. București. Arena Națională. Spectatori: 11 232

Arbitru: Ishmael Barbara (Malta)

Asistenți: Duncan Sultana (Malta), Luke Portelli (Slovenia)

Al 4-lea oficial: Andrei Chivulete (România)

Cartonaș galben: Artur CRACIUN (90+3)

România: 1.Ionuț RADU, 3.Mihai POPESCU, 4.Cristian MANEA, 10.Ianis HAGI (22.Cătălin CÎRJAN, 70), 15.Raul OPRUȚ (2.Kevin CIUBOTARU, 46), 14.Vladimir SCRECIU, 17.Louis MUNTEANU (11.David MICULESCU, 58), 21.Olimpiu MORUȚAN (20.Dennis MAN, 58), 23.Vlad DRAGOMIR (19.Florin TĂNASE, 89), 24.Lisav Naif EISSAT, 26.Ștefan BAIARAM (7.Alexandru DOBRE, 58)

Rezerve: 12.Ștefan TÂRNOVANU, 16.Răzvan SAVA, 5.Virgil GHIȚĂ, 6.Marius MARIN, 8.Alexandru CHIPCIU, 9.Daniel BÎRLIGEA, 13.Valentin MIHĂILĂ, 18.Răzvan MARIN, 25.Bogdan RACOVIȚAN

Antrenor: Mircea LUCESCU

Moldova: 12.Cristian AVRAM, 2.Oleg REABCIUK, 4.Vladislav BABOGLO, 7.Vitalie DAMAȘCAN (9.Alexandru BOICIUC, 46), 14.Artur CRACIUN, 15.Ion BORȘ (18.Victor BOGACIUC, 63), 16.Danila FOROV, 17.Virgiliu POSTOLACHI (8.Nichita MOȚPAN, 46), 19.Daniel DUMBRAVANU (6.Mihail GHERASIMENCOV, 46), 21.Sergiu PERCIUN (10.Ștefan BODIȘTEANU, 55), 22.Vadim RAȚĂ (20.Sergiu PLĂTICĂ, 77)

Rezerve: 1.Dumitru CELEADNIC, 23.Andrei COJUHAR, 3.Mihail ȘTEFAN, 5.Iurie IOVU, 13.Mihai LUPAN, 24.Ilie BOTNARI

Antrenor: Lilian POPESCU

Foto: Federația Moldovenească de Fotbal