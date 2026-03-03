Biroul Național de Statistică: cele mai mari salarii se înregistrează în nformații și comunicații – 37144 lei, iar cele mai mici în agricultrură, silvicultură și pescuit

Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, în trimestrul IV al anului 2025 câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu 8,9 la sută și a constituit 16355,1 lei în unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare.

Cele mai mari valori s-au înregistrat în activitățile: informații și comunicații – 37144 lei; activități financiare și de asigurări – 30146 lei; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 25405 lei.

Pe de altăî parte, cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar au fost în domeniile agricultură, silvicultură și pescuit – 10776 lei; activități de cazare și alimentație publică – 11432 lei; artă, activități de recreere și de agrement – 12396 lei.