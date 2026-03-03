Biroul Național de Statistică: cele mai mari salarii se înregistrează în nformații și comunicații – 37144 lei, iar cele mai mici în agricultrură, silvicultură și pescuit

dacă în 2019 salariul de funcție a deputatului era de 13.940 de lei, atunci în 2020 este deja 18.122 de lei.

Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, în trimestrul IV al anului 2025 câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu 8,9 la sută  și a constituit 16355,1 lei în unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare.

Cele mai mari valori s-au înregistrat în activitățile: informații și comunicații – 37144 lei; activități financiare și de asigurări – 30146 lei; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 25405 lei.

Pe de altăî parte, cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar au fost în domeniile agricultură, silvicultură și pescuit – 10776 lei; activități de cazare și alimentație publică – 11432 lei; artă, activități de recreere și de agrement – 12396 lei.

 


