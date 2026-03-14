Inteligența artificială ar putea pune capăt anonimatului pe internet

Un studiu recent arată că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale ar putea schimba modul în care funcționează anonimatul pe internet. Cercetătorii spun că noile modele de inteligență artificială pot identifica persoanele care folosesc conturi anonime sau pseudonime pe rețelele sociale și pe alte platforme online.

Potrivit studiului, sistemele de inteligență artificială analizează informații aparent neimportante lăsate de utilizatori pe internet. Acestea pot include stilul de scriere, comentariile publicate, interesele sau alte detalii din activitatea online. Prin combinarea acestor date, tehnologia poate crea un profil digital al unei persoane și poate face legătura cu identitatea reală.

Specialiștii spun că procesul se numește „de-anonimizare”. În trecut, identificarea unei persoane din spatele unui cont anonim necesita mult timp și muncă din partea investigatorilor. Astăzi, inteligența artificială poate face același lucru mult mai rapid, analizând milioane de informații de pe internet.

În unele experimente, modelele de inteligență artificială au reușit să identifice utilizatori anonimi cu o precizie foarte mare, uneori chiar de aproximativ 90 la sută. Cercetătorii spun că această tehnologie poate funcționa la scară largă și poate analiza cantități foarte mari de date într-un timp scurt.

Pe de o parte, tehnologia ar putea ajuta la combaterea dezinformării, a fraudelor sau a conturilor false. Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția că există și riscuri pentru viața privată a utilizatorilor, deoarece anonimatul online ar putea deveni mult mai greu de păstrat.

Experții spun că dezbaterea despre protecția datelor și dreptul la viață privată va deveni tot mai importantă în următorii ani, pe măsură ce inteligența artificială continuă să evolueze și să fie folosită pe scară tot mai largă.