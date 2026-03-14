Premierul Munteanu la Soroca a confirmat că poluarea Nistrului este consecința atacurilor Rusiei / VIDEO

Premierul Alexandru Munteanu a declarat, în timpul unei vizite efectuate ieri la Soroca, că poluarea râului Nistru este o consecință directă a atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene situate pe acest curs de apă. Șeful Guvernului a venit la Soroca pentru a evalua situația din teren și pentru a verifica măsurile de intervenție menite să limiteze impactul asupra populației și mediului.

În timpul vizitei, premierul a explicat că autoritățile moldovenești, împreună cu partenerii internaționali, intervin pentru a reduce efectele poluării și pentru a monitoriza constant calitatea apei.

„Împreună cu Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, suntem la Soroca, pentru a monitoriza situația din teren. Echipele IGSU, Armata Națională, Apele Moldovei și Agenția de Mediu intervin aici pentru a limita impactul asupra cetățenilor. Ministerul Mediului coordonează intervențiile pe partea Republicii Moldova. Sunt instalate filtre suplimentare, iar în apă sunt utilizați baloți de paie – o metodă eficientă pentru reținerea substanțelor petroliere. În paralel, laboratorul mobil prelevează probe din teren la fiecare șase ore, pentru a monitoriza constant calitatea apei.”

Potrivit premierului, intervențiile se desfășoară în coordonare cu autoritățile ucrainene și cu echipe de specialiști din România, în contextul unei situații generate de conflictul din regiune.

„În timp ce Rusia continuă să atace statul vecin, partenerii noștri internaționali sunt alături de noi. Partea ucraineană intervine pe malul lor al Nistrului, iar echipele din România sunt deja în teren și contribuie la instalarea unor filtre suplimentare. În plus, vom accesa instrumentele Mecanismului de Protecție Civilă al UE. Le mulțumim tuturor pentru sprijinul prompt și solidaritate.”

Autoritățile moldovenești monitorizează evoluția situației și continuă să aplice măsuri tehnice pentru a preveni extinderea poluării și pentru a proteja sursele de apă utilizate de populație. „Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră. Vă îndemn să vă informați doar din surse oficiale.”

Vizita premierului la Soroca are loc într-un moment sensibil pentru autorități, care încearcă să gestioneze riscurile ecologice provocate de poluarea râului Nistru. Intervențiile tehnice, monitorizarea continuă a apei și cooperarea cu partenerii internaționali sunt principalele instrumente prin care autoritățile încearcă să limiteze impactul asupra mediului și asupra comunităților din aval.