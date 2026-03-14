ATENȚIE! Alimentarea cu apă va fi sistată temporar în Soroca, Florești și alte zone din nordul republicii

Ministerul Mediului al Republicii Moldova anunță sistarea temporară a alimentării cu apă în mai multe localități din nordul Republicii Moldova, după ce poluarea continuă să se reverse în fluviul Nistru. Măsura vizează inclusiv raioanele Soroca, Florești, Sîngerei și municipiul Bălți, fiind adoptată pentru a proteja sănătatea publică în contextul riscurilor generate de contaminarea apei.

Potrivit anunțului oficial, autoritățile sunt nevoite să recurgă la această măsură de precauție deoarece sursa de poluare continuă să ajungă în fluviul Nistru, principalul curs de apă care alimentează mai multe sisteme de aprovizionare cu apă din nordul țării.

„Având în vedere că sursa de poluare continuă să se reverse în fluviul Nistru, suntem nevoiți să luăm măsuri de siguranță pentru protejarea sănătății publice.”

În aceste condiții, furnizarea apei potabile va fi oprită temporar în următoarele ore în localitatea Naslavcea și în raioanele Soroca, Florești, Sîngerei și municipiul Bălți, până la clarificarea situației și reducerea riscurilor pentru populație.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele afectate să se pregătească pentru întreruperea serviciului și să utilizeze apa în mod responsabil pentru a evita eventualele dificultăți.

„Recomandări pentru cetățenii din aceste zone:

1.⁠ ⁠Rezervați cantități minime de apă pentru necesități urgente.

2.⁠ ⁠Urmăriți canalele oficiale pentru actualizări privind reluarea serviciului.”

Decizia de sistare temporară a alimentării cu apă vine ca o măsură preventivă menită să protejeze populația din nordul țării până când autoritățile vor reuși să evalueze impactul poluării asupra apei din Nistru și să stabilească momentul în care serviciul poate fi reluat în condiții de siguranță.

