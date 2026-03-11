Cum luptă autoritățile cu petele petroliere de pe Nistru: măsuri urgente la Soroca / VIDEO

Petele petroliere depistate pe Nistru pot fi o problemă ecologică pentru cei care locuiesc pe malul său și nu numai. Ca să preîntâmpine o catastrofă ecologică specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Ministerului Mediului și Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca au început acțiunile de monitorizare și stopare a rezidurilor petroliere mai sus de Soroca.

Pentru a preîntâmpina pătrunderea acestora în apeduct, captarea apei din Nistru a fost sistată temporar în perioada când primele petele petroliere au ajuns în zona satului Cosăuți. În preajma satului în zona satului Cureșnița, din raionul Soroca, au început lucrările de amplasare a unui bond de captare, care va colecta și aduna deșeurile din apă. Ulterior va fi adăugată o barieră din absorbante speciale, care vor limita răspândirea petrolului pe apă și-i vor îngrădi calea ca să plutească mai jos pe Nistru, în zona de captare a apei.

În faza incipientă s-a optat pentru baloți de paie înfășurați în plase pentru pescuit, soluție improvizată de absorbție și filtrare, până va veni echipamentul necesar. Paiele au fost donate de fermierii din zonă, care au dorit să dea o mână de ajutor autorităților. Cât privește petele de ulei, văzute pe Nistru, acestea au fost analizate la laborator.

Gheorghe Hajder, Ministrul Mediului din Republica Moldova a declarat că autoritățile centrale au intervenit prompt și că până în prezent au făcut tot ce e necesar ca problema să nu se agraveze. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Soroca vine cu îndemnul către cetățeni să nu intre în panică și să utilizeze apa în cantități moderate, până se rezolvă această criză.

Cu toate că unele surse spun că poluarea Nistrului s-ar fi produs în urma atacului forțelor ruse asupra infrastructurii energetice de la Novodnestrovsk de sâmbătă, 7 martie, nu avem deocamdată confirmări oficiale.