Epilarea corectă începe cu alegerea metodei potrivite

Metoda de epilare aleasă poate influența semnificativ atât nivelul de confort în timpul procedurii, cât și durata rezultatului. Unele metode oferă efecte rapide, în timp ce altele asigură o piele fină pentru o perioadă mai îndelungată. Totodată, experiența epilării diferă de la o persoană la alta, deoarece fiecare are un tip de piele diferit, un anumit prag de sensibilitate și un ritm propriu de creștere a părului. Din acest motiv, alegerea metodei potrivite trebuie făcută în funcție de nevoile fiecărei persoane.

Specialista în epilare cu ceară și shugaring, Adriana Muntean, spune că una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac clientele este folosirea lamei între proceduri.

„Folosirea lamei între ședințe face ca firul de păr să crească mai repede și mai des, iar rezultatele epilării să fie mai puțin durabile. În plus, acest obicei poate crește riscul de iritații sau fire crescute sub piele”, explică Adriana Muntean.

De asemenea, multe persoane neglijează îngrijirea pielii. Lipsa hidratării sau exfolierea insuficientă pot duce la apariția firelor crescute sub piele și la disconfort după procedură.

O altă greșeală întâlnită frecvent este prezentarea la epilare cu părul prea scurt sau, dimpotrivă, prea lung. În aceste situații, procedura poate deveni mai dificilă, iar disconfortul poate fi mai mare.

Pentru persoanele care se programează pentru prima dată la epilare, specialiștii recomandă apelarea la un profesionist, deoarece procedura va fi realizată corect și într-un mod mai puțin neplăcut.

„Este bine ca programarea să nu coincidă cu perioada de sensibilitate crescută din timpul ciclului menstrual. De asemenea, pielea trebuie să fie curată și bine hidratată înainte de procedură”, mai spune specialista.

Relaxarea este un alt aspect important. Emoțiile și tensiunea pot amplifica senzația de durere, iar o stare de calm ajută la o experiență mai ușoară.

O informare corectă și o comunicare deschisă cu specialistul contribuie la o experiență pozitivă și la rezultate mai bune, menținând pielea sănătoasă și îngrijită pentru mai mult timp.