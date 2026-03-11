Activitate educativă pentru cei mici, organizată de polițiștii din Drochia

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia au desfășurat o activitate interactivă cu copiii unei instituții preșcolare din satul Palanca, raionul Drochia. Oamenii legii le-au vorbit celor mici despre regulile de bază ale circulației rutiere și despre comportamentul corect în trafic. Prin jocuri, întrebări și exemple practice, copiii au învățat cum să traverseze strada în siguranță și de ce este important să fie atenți atunci când se află pe drumurile publice.

Activitatea a fost gândită astfel încât informațiile să fie prezentate într-un mod accesibil și atractiv pentru preșcolari, iar micuții au participat cu entuziasm la toate exercițiile propuse de polițiști. La finalul întâlnirii, copiii au avut parte și de o surpriză. Polițiștii le-au oferit mici cadouri, drept încurajare pentru a respecta regulile de circulație și pentru a deveni pietoni responsabili.

