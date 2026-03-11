O delegație a Primăriei orașului Drochia efectuează o vizită de lucru în orașul german Oberhausen

În perioada 9–13 martie, o delegație a Primăriei orașului Drochia efectuează o vizită de lucru în orașul Oberhausen, Germania, oraș partener al orașului Drochia. Din delegație fac parte: primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, viceprimarul Vitalie Postovan, specialistul în proiecte Elena Parasca și experta integrata Renata Grădinaru, informează provincial.md

Scopul deplasării este consolidarea relațiilor de parteneriat dintre cele două orașe, precum și realizarea unui schimb de experiență și bune practici în domeniul administrației publice locale, dezvoltării urbane și atragerii investițiilor, care pot fi ulterior replicate și aplicate în orașul Drochia.

În prima zi a vizitei, delegația a avut mai multe întrevederi de lucru, inclusiv cu reprezentantul GIZ, Pierre Bonifassi, cu specialistul din cadrul Primăriei Oberhausen responsabil de atragerea investițiilor, Ninlanet Brenger dar și cu responsabila de atragere investițiilor în domeniul cultural, Gesina Rath, precum și cu Prim-viceprimarul orașului Oberhausen, Dnul Apostolos Tsalastras.

Primăria orașului Drochia apreciază colaborarea frumoasă și deschiderea autorităților din Oberhausen, precum și sprijinul oferit în dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre cele două comunități, inclusiv în persoana Dnului Marc Grunenberg, reprezentant al administrației locale din Oberhausen.

Vizita de lucru reprezintă o oportunitate importantă pentru identificarea unor soluții moderne de dezvoltare locală și pentru extinderea cooperării internaționale în beneficiul locuitorilor orașului Drochia.