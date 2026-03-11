O delegație a Primăriei orașului Drochia efectuează o vizită de lucru în orașul german Oberhausen

De către
OdN
-
0
17

  În perioada 9–13 martie, o delegație a Primăriei orașului Drochia efectuează o vizită de lucru în orașul Oberhausen, Germania, oraș partener al orașului Drochia. Din delegație fac parte: primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, viceprimarul  Vitalie Postovan, specialistul în proiecte Elena Parasca și experta integrata Renata Grădinaru, informează provincial.md

Scopul deplasării este consolidarea relațiilor de parteneriat dintre cele două orașe, precum și realizarea unui schimb de experiență și bune practici în domeniul administrației publice locale, dezvoltării urbane și atragerii investițiilor, care pot fi ulterior replicate și aplicate în orașul Drochia.

În prima zi a vizitei, delegația a avut mai multe întrevederi de lucru, inclusiv cu reprezentantul GIZ, Pierre Bonifassi, cu specialistul din cadrul Primăriei Oberhausen responsabil de atragerea investițiilor, Ninlanet Brenger dar și cu responsabila de atragere investițiilor în domeniul cultural, Gesina Rath, precum și cu Prim-viceprimarul orașului Oberhausen, Dnul Apostolos Tsalastras.

Primăria orașului Drochia apreciază colaborarea frumoasă și deschiderea autorităților din Oberhausen, precum și sprijinul oferit în dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre cele două comunități, inclusiv în persoana  Dnului Marc Grunenberg, reprezentant al administrației locale din Oberhausen.

Vizita de lucru reprezintă o oportunitate importantă pentru identificarea unor soluții moderne de dezvoltare locală și pentru extinderea cooperării internaționale în beneficiul locuitorilor orașului Drochia.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentFratele, din raionul Florești și-a salvat sora, din Șoldănești: premieră medicală în Republica Moldova
Articolul următorActivitate educativă pentru cei mici, organizată de polițiștii din Drochia
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.