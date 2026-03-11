Fratele, din raionul Florești și-a salvat sora, din Șoldănești: premieră medicală în Republica Moldova

 La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost realizat primul transplant hepatic de la donator viu în care porțiunea de ficat donată a fost prelevată integral prin tehnică laparoscopică (miniinvazivă). Operația a avut loc pe 12 februarie 2026 și a fost efectuată de echipa condusă de profesorul Adrian Hotineanu, șeful Catedrei de chirurgie nr. 2 din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, împreună cu specialiștii de la SCR „Timofei Moșneaga”. Intervenția a durat peste 10 ore.

 Pacienta, o femeie în vârstă de 40 de ani din raionul Șoldănești, se afla în stadiu terminal al unei boli hepatice, iar transplantul reprezenta singura șansă de supraviețuire. Donatorul a fost fratele acesteia, în vârstă de 37 de ani, din raionul Florești, care a donat aproximativ 70% din ficat.
 Prelevarea lobului hepatic prin tehnică laparoscopică este o metodă miniinvazivă utilizată în centrele medicale de excelență din lume. Aceasta oferă avantaje importante pentru donator, inclusiv dureri postoperatorii reduse, risc mai mic de complicații, o perioadă de spitalizare mai scurtă și o recuperare mai rapidă.
 Intervenția miniinvazivă a fost posibilă după ani de pregătire și instruire a echipei medicale în centre de excelență din Germania și Italia, unde chirurgii moldoveni au acumulat experiență în tehnici laparoscopice avansate. Profesorul Adrian Hotineanu subliniază faptul că dezvoltarea chirurgiei miniinvazive rămâne o prioritate. „În cadrul catedrei noastre, chirurgia abdominală se efectuează în mare parte prin tehnici laparoscopice. Această realizare confirmă capacitatea medicinii din Republica Moldova de a implementa proceduri chirurgicale de înaltă performanță, oferind pacienților tratamente moderne și șanse reale la viață.”
Potrivit medicilor, ambii pacienți au avut o evoluție postoperatorie favorabilă. Donatorul a fost externat mai devreme, iar pacienta – pe 10 martie, în stare satisfăcătoare
SURSA: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

