În premieră, Republica Moldova participă la Premiile New European Bauhaus: finanțare europeană pentru comunități durabile

Republica Moldova intră în competiția europeană de idei care transformă comunitățile. Pentru prima dată, țara noastră este eligibilă pentru Premiile New European Bauhaus (NEB), o inițiativă a Comisiei Europene care premiază proiecte frumoase, sustenabile și incluzive. Ediția 2026 este deja deschisă, iar aplicațiile pot fi depuse până la 17 martie 2026, ora 19:00 CET, cu șansa de a obține finanțare de până la 20.000 euro și vizibilitate internațională.

Prin această competiție, actorii locali beneficiază de sprijin financiar european, mentorat strategic și expunere internațională, contribuind astfel la dezvoltarea urbană și rurală într-un mod durabil, incluziv și centrat pe comunitate.

NEB sprijină domenii precum economia circulară și inovația sustenabilă, consolidarea democrației locale și a incluziunii sociale, rolul patrimoniului cultural în transformarea comunităților și inițiativele care accelerează implementarea valorilor NEB.

Proiectele se depun online, prin platforma oficială a competiției, până la 17 martie 2026, ora 19:00 CET. Detalii despre procesul de aplicare sunt disponibile în Ghidul pentru aplicanți, publicat pe platformă.

În ediția 2026 vor fi premiați 13 câștigători, inclusiv două premii acordate prin vot public și un premiu special pentru reziliența apei, precum și un premiu internațional dedicat Japoniei și Braziliei. Fiecare proiect câștigător va primi până la 20.000 euro, iar încă 14 finaliști vor primi câte 5.000 euro fiecare.

Votul public se va deschide în timpul celei de-a treia ediții a Festivalului New European Bauhaus, care va avea loc în perioada 9-13 iunie anul acesta, iar câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei ceremonii dedicate premiilor NEB în toamna anului 2026.

Pe lângă premiul financiar, finaliștii vor beneficia de un program de accelerare care include mentorat strategic, coaching personalizat și suport de comunicare, oferind un impuls important pentru dezvoltarea și extinderea proiectelor.

Noutatea acestei ediții este Premiul special „Water Resilience”, dedicat proiectelor care abordează provocările legate de gestionarea resurselor de apă, un subiect relevant și pentru comunitățile din Moldova.

Despre NEB

Premiile New European Bauhaus (NEB) celebrează proiecte și idei inovatoare care reflectă valorile NEB – sustenabilitate, incluziune și frumusețe. În cinci ediții, competiția a atras peste 5.000 de aplicații și a acordat 1,54 milioane de euro pentru 72 de câștigători. Premiile inspiră regiuni, orașe și localități să adopte principiile NEB, să încurajeze participarea tinerilor și dialogul între generații.

Lansată în 2021, după discursul despre starea Uniunii din 2020 al președintei Ursula von der Leyen, inițiativa New European Bauhaus conectează obiectivele Pactului Verde European cu viața de zi cu zi a cetățenilor.

Includerea Republicii Moldova în Premiile NEB 2026 confirmă extinderea cooperării europene și oferă comunităților locale oportunitatea de a se conecta la standarde și rețele internaționale. NEB este o platformă pentru idei și soluții care pot transforma modul în care gândim și trăim spațiile din jurul nostru.