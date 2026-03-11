Șoferii care conduc vehicule înmatriculate în alte state vor fi sancționați pentru neregulile în trafic pe traseele din Republica Moldova

Șoferii care conduc vehicule înmatriculate în alte state vor fi sancționați dacă vor admite nereguli în trafic pe traseele din Republica Moldova. Prevederea se conține într-un proiect aprobat astăzi de Guvern, informează moldpres.md

Scopul proiectului constă în instituirea unui mecanism normativ intern clar și funcțional, care să permită efectuarea schimbului transfrontalier de informații privind anumite încălcări ale normelor de circulație rutieră, detectate cu mijloace tehnice certificate și care afectează siguranța rutieră.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că proiectul va permite constatarea și sancționarea mai simplă și mai rapidă a contravențiilor rutiere săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state.

„Inițiativa va face procedurile mai clare, va ajuta la cooperarea cu autoritățile din alte țări și va asigura un tratament corect pentru toți conducătorii auto, crescând siguranța în trafic. Proiectul completează legislația existentă privind schimbul de informații între state prin intermediul căutării automatizate în sistemul european de informații privind permisele de conducere. Ministerul Afacerilor Interne a creat deja un punct național de contact pentru gestionarea acestui schimb de informații, iar aplicarea proiectului nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul de stat”, a afirmat Daniella Misail-Nichitin, la ședința Guvernului.

Proiectul urmează a fi transmis Parlamentului pentru examinare și aprobare.