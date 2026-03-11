Conferință raională la Liceul Teoretic „Constantin Stere” despre memoria istorică / VIDEO

Ieri, la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca a avut loc conferința raională cu tema „Cultura Memoriei și Recunoștinței: Moștenire, Prezent, Viitor”. Evenimentul a făcut parte din activitățile dedicate Decadei „Memorie și Recunoștință”.

Conferința a început cu sosirea și înregistrarea participanților. Cei prezenți au putut vizita și o expoziție tematică organizată cu această ocazie.

Deschiderea oficială a lucrărilor a inclus mesaje de salut din partea mai multor invitați. Printre aceștia s-au numărat vicepreședintele raionului Soroca Iurie Tănase, directorul Liceului Teoretic „Constantin Stere”, Vasile Baș, reprezentantul Ministerului Educației și Cercetării, Octavian Țîcu, dar și Președintele filialei Soroca a Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova Alexandru Cimbriciuc.

Lucrările conferinței au continuat cu mai multe prezentări și comunicări susținute de profesori și elevi. Istoricul Octavian Țîcu a vorbit despre curajul și sacrificiul eroilor războiului de pe Nistru. Elevii au prezentat, la rândul lor, teme legate de evenimente importante din istorie, precum războiul de pe Nistru din 1992, sistemul sovietic al lagărelor de concentrare, foametea organizată din anii 1946–1947 sau deportările staliniste.

În cadrul conferinței a fost prezentat și un moment de teatru social intitulat „Pământul care plânge”, realizat de elevii Liceului Teoretic „Constantin Stere”. Activitatea a inclus și recitarea versurilor „Ridică-te” de Grigore Vieru.

Evenimentul s-a încheiat cu adoptarea unei rezoluții în cadrul Decadei „Memorie și Recunoștință”.