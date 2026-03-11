Moartea educatoarei din Hâncești: Emil Ceban anunță rezultatele expertizei medico-legale

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, anunță rezultatele expertizei medico-legale, în urma decesului Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, care a murit în urma căderii de la înălțime.

Potrivit ministrului Sănătății, documentul a fost emis în data de 4 martie. „În urma căderii de la înălțime a survenit decesul. Nu au fost depistate semne de violență pe corpul victimei”, a spus Ceban, menționând că experții lucrează și asupra altor expertize. „Analiza de sânge, s-a luat tot absolut ce e legat de medicamente – substanțe toxice, alte substanțe. La autopsie nu au fost depistate, în afară de leziunile provocate de cădere”, a conchis ministrul Emil Ceban.

Colaj: Știri.md