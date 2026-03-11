Moartea educatoarei din Hâncești: Emil Ceban anunță rezultatele expertizei medico-legale

De către
OdN
-
0
145

 Ministrul Sănătății, Emil Ceban, anunță rezultatele expertizei medico-legale, în urma decesului Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, care a murit în urma căderii de la înălțime.

 „S-au efectuat toate expertizele necesare, se comunică direct cu ancheta și cu organele de urmărire penală. Deci, certificatul de deces a fost eliberat de către medicina legală soțului victimei, Dumitru Vartic”, a precizat Emil Ceban, transmite stiri.md

 

Potrivit ministrului Sănătății, documentul a fost emis în data de 4 martie. „În urma căderii de la înălțime a survenit decesul. Nu au fost depistate semne de violență pe corpul victimei”, a spus Ceban, menționând că experții lucrează și asupra altor expertize. „Analiza de sânge, s-a luat tot absolut ce e legat de medicamente – substanțe toxice, alte substanțe. La autopsie nu au fost depistate, în afară de leziunile provocate de cădere”, a conchis ministrul Emil Ceban.

Colaj: Știri.md


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCirca 1,5 tone de produs petrolier s-ar fi scurs în Nistru. În zona Cosăuți-Iampol va fi instalat un bond de captare
Articolul următorConferință raională la Liceul Teoretic „Constantin Stere” despre memoria istorică / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.