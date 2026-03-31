Întâlnire cu poetul Vitalie Gaiceanu la IET „Prichindel” din satul Vasilcău / VIDEO

Astăzi, la IET „Prichindel” din satul Vasilcău, a avut loc o întâlnire cu poetul Vitalie Gaiceanu. La eveniment au participat copii, educatori, bibliotecari din raion, reprezentanți ai Secției Cultură și Turism Soroca, precum și primarul satului Vasilcău, Tudor Golub.

Întâlnirea a fost dedicată poeziei și a adus în prim-plan sensibilitatea și frumusețea cuvântului.

Activitatea a fost organizată la inițiativa Mariei Lupu, bibliotecar la Biblioteca Publică Vasilcău, cu scopul de a aduce poezia mai aproape de copii.

În cadrul activității, copiii au recitat poezii scrise de poetul Vitalie Gaiceanu, au ascultat cu atenție biografia acestuia și i-au oferit poetului desene realizate de ei. Fiecare moment a adus liniște, dar și zâmbete în rândul celor prezenți.

Astfel de întâlniri contribuie la dezvoltarea gustului pentru lectură și la apropierea de cultură încă de la vârste mici. În același timp, ele creează experiențe care rămân vii în memoria copiilor și îi ajută să se exprime mai ușor prin cuvinte.