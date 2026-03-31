Concurenții electorali la alegerile locale din Frumușica și participanții la referendumul de la Hăsnășenii Mari pot depune documentele

Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că Consiliile electorale de circumscripție electorale au început recepționarea documentelor în vederea înregistrării candidaților la funcțiile elective și a participanților la referendum în cadrul alegerilor locale noi și referendumurile locale din 17 mai 2026.

Astfel, partidele politice și blocurile electorale vor prezenta documentele consiliilor electorale de circumscripție din unitățile teritorial-administrative unde intenționează să candideze. Candidații independenți, pe lângă documentele solicitate, vor prezenta și listele de subscripție cu numărul suficient de semnături ale susținătorilor. Aceștia se vor prezenta personal la consiliul electoral de circumscripție din unitatea teritorial-administrativă unde intenționează să candideze și vor depune listele de subscripție împreună cu documentele necesare pentru înregistrare. Formularele listelor de subscripție pot fi solicitate, la fel, de la consiliul electoral al circumscripției electorale în raza teritorială a căreia planifică să candideze candidatul independent.

În cazul candidaților pentru funcția de consilier în consiliul local, CEC reamintește că, lista candidaților la funcția de consilier se întocmește în limba română și se prezintă consiliului electoral atât pe suport de hârtie, cât și în variantă electronică cu respectarea cotei de gen de minimum 40% pentru ambele sexe și conform formulei – minimum 4 candidați de același gen la fiecare 10 locuri.

În cazul participanților la referendum, cererile pentru înregistrare se vor depune, la fel, la consiliul electoral de circumscripție din unitatea teritorial-administrativă unde va avea loc scrutinul. Participanții la referendum pot desemna spre confirmare reprezentanți și persoane de încredere. Ei participă în campania electorală și beneficiază de drepturi egale în utilizarea mass-mediei, în condițiile prevederilor legislației electorale.

Subiecții care nu se înregistrează ca participanți la referendum nu pot desfășura activități de agitație electorală în vederea susținerii sau nu a referendumului, precum și de promovare a neparticipării la referendum (de a boicota referendumul). Orice acțiune în acest sens se consideră a fi ilegală.

Perioada de depunere a documentelor și de înregistrare în calitate de concurent electoral sau participant la referendum se încheie pe 7 aprilie 2026.

Vă remintim că, pe 17 mai 2026, alegeri locale noi vor avea loc în comuna Frumușica, raionul Florești, iar în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia va fi organizat referendum local privind revocarea primarului