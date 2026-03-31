A plecat Nicolae Botgros și a venit Silvia Bondarenco: PAS-ul are un nou deputat

Comisia Electroală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat în Parlament și  va propune Curții Constituționale validarea mandatului de deputat pe numele candidatei Silvia Bondarenco, de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate.

Vă reamintim că, Nicolae Botgros și-a depus mandatul de deputat pe 27 martie curent, alegând  să rămână aproape de public în calitate de director artistic al orchestrei „Lăutarii”.

Noua deputată este profesoară de matematică și fizică și deține funcția de șefă a Centrului Multifuncțional Râșcani al Agenției Servicii Publice. (Foto: tv8)

 


