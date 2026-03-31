Oficial! S-a ieftinit energia electrică, cu cinci bani – 3 lei și 95 de bani per kWh

Consumatorii de curent electric din nordul Republicii Moldova deserviți de S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, vor achita un preț de 3 lei și 95 de bani per kWh, cu cinci bani mai puțin decât în prezent.

Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. La baza acestor ieftiniri stau scăderea costurilor de transport și distribuție, precum și necesitatea asigurării unui echilibru între stabilitatea financiară a operatorilor de pe piață și protecția puterii de cumpărare a cetățenilor. Noile tarife intră în vigoare odată cu publicarea deciziilor în Monitorul Oficial.

 

 


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

