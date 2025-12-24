Instruire despre inițiative comunitare și guvernare sensibilă, la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca

La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din municipiul Soroca a avut loc o instruire cu tema „Abilitarea femeilor, fetelor și a societății civile pentru o guvernare sensibilă”, destinată consolidării capacităților comunitare în domeniul inițiativelor locale și accesării finanțărilor.

La activitate au participat bibliotecari, precum și prieteni ai bibliotecii, interesați de dezvoltarea comunității și de implicarea activă în viața civică a municipiului. Instruirea a fost organizată de reprezentanții Echipei Terre des Hommes Moldova, formatorii Cristina Triboi și Alexandru Nicolaescu.

Pe parcursul sesiunii, participanții au fost ghidați în procesul de identificare, formulare și redactare a inițiativelor comunitare, cu accent pe transformarea ideilor creative în proiecte eligibile pentru a fi depuse către donatori. Formatorii au subliniat importanța unei viziuni clare, a colaborării și a implicării active a societății civile în soluționarea problemelor locale.

Un accent aparte a fost pus pe rolul familiei și al educației ca piloni esențiali ai dezvoltării personale și comunitare, dar și pe înțelegerea dimensiunii socioculturale a inițiativelor, inclusiv a nevoilor grupurilor vulnerabile și a importanței sprijinului specializat.

Reprezentanții Terre des Hommes Moldova au încurajat participanții să continue să fie activi, să propună inițiative relevante pentru comunitate și au reiterat disponibilitatea organizației de a oferi suport, clarificări și îndrumare în procesul de dezvoltare a proiectelor.

Activitatea s-a desfășurat într-un cadru interactiv și participativ, contribuind la consolidarea dialogului comunitar și la stimularea implicării civice în municipiul Soroca.

1 de 18