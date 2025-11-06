Un instructor auto din Soroca a cerut 2.500 de euro pentru un permis de conducere

De către
OdN
-
0
1454

Un instructor auto din Soroca a fost condamnat la amendă penală de 100.000 de lei după ce a pretins și a primit bani pentru a influența obținerea unui permis de conducere. Sentința a fost pronunțată la 5 noiembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul central.

Potrivit hotărârii, în toamna anului 2025, bărbatul a pretins câte 2.500 de euro de la două persoane, susținând că are influență asupra angajaților Agenției Servicii Publice din Bălți. El le-a promis că va putea „aranja” promovarea examenului teoretic și practic pentru obținerea permisului de conducere.

Pe 7 octombrie 2025, inculpatul a fost prins în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în momentul în care primea suma de 2.500 de euro. Banii au fost identificați și ridicați în cadrul măsurilor speciale de investigație, iar ulterior transferați în contul statului.

În timpul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vina și a cerut ca dosarul să fie examinat pe baza probelor acumulate în faza de urmărire penală. Instanța a constatat că fapta constituie infracțiune de trafic de influență, prevăzută la articolul 326 alineatul (1) din Codul penal – pretinderea și primirea de bani de către o persoană care afirmă că are influență asupra unui funcționar public.

Judecătorul a apreciat că recunoașterea vinovăției și cooperarea cu ancheta reprezintă circumstanțe atenuante, iar pedeapsa poate fi aplicată în regim non-privativ de libertate. Astfel, bărbatul a fost condamnat la 2000 de unități convenționale, echivalentul a 100.000 de lei, și obligat să nu părăsească țara până la rămânerea definitivă a sentinței.

Instanța a menținut sechestrul aplicat asupra autoturismului deținut de inculpat, pentru garantarea plății amenzii. Totodată, mijloacele bănești utilizate în flagrant – 2.500 de euro – au fost confiscate și trecute în contul statului.


Articolul precedentPersoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai SFS și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați gajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.