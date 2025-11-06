Un instructor auto din Soroca a cerut 2.500 de euro pentru un permis de conducere

Un instructor auto din Soroca a fost condamnat la amendă penală de 100.000 de lei după ce a pretins și a primit bani pentru a influența obținerea unui permis de conducere. Sentința a fost pronunțată la 5 noiembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul central.

Potrivit hotărârii, în toamna anului 2025, bărbatul a pretins câte 2.500 de euro de la două persoane, susținând că are influență asupra angajaților Agenției Servicii Publice din Bălți. El le-a promis că va putea „aranja” promovarea examenului teoretic și practic pentru obținerea permisului de conducere.

Pe 7 octombrie 2025, inculpatul a fost prins în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în momentul în care primea suma de 2.500 de euro. Banii au fost identificați și ridicați în cadrul măsurilor speciale de investigație, iar ulterior transferați în contul statului.

În timpul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vina și a cerut ca dosarul să fie examinat pe baza probelor acumulate în faza de urmărire penală. Instanța a constatat că fapta constituie infracțiune de trafic de influență, prevăzută la articolul 326 alineatul (1) din Codul penal – pretinderea și primirea de bani de către o persoană care afirmă că are influență asupra unui funcționar public.

Judecătorul a apreciat că recunoașterea vinovăției și cooperarea cu ancheta reprezintă circumstanțe atenuante, iar pedeapsa poate fi aplicată în regim non-privativ de libertate. Astfel, bărbatul a fost condamnat la 2000 de unități convenționale, echivalentul a 100.000 de lei, și obligat să nu părăsească țara până la rămânerea definitivă a sentinței.

Instanța a menținut sechestrul aplicat asupra autoturismului deținut de inculpat, pentru garantarea plății amenzii. Totodată, mijloacele bănești utilizate în flagrant – 2.500 de euro – au fost confiscate și trecute în contul statului.