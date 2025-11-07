Apel fals la 112: Un sorocean l-a acuzat pe polițistul de sector că ar vinde cânepă

Un bărbat din raionul Soroca a fost sancționat de Judecătoria Soroca cu o amendă de 1.500 de lei pentru chemarea intenționată falsă a serviciului de urgență 112. Incidentul a avut loc pe 17 septembrie 2025, când acesta a apelat la numărul unic de urgență pentru a denunța, în mod fals, că un polițist ar vinde substanțe interzise.

Potrivit materialelor cauzei, apelul fals a fost efectuat în jurul orei 13:16. După verificări, s-a constatat că informația comunicată nu corespundea realității. Agentul constatator a întocmit proces-verbal în temeiul articolului 342 din Codul contravențional, care sancționează chemarea intenționată falsă a serviciilor specializate.

Dosarul a fost transmis instanței pentru examinare în fond, iar în cadrul ședinței, reprezentantul organului de constatare a menținut acuzațiile, susținând că probele administrate confirmă vinovăția contravenientului. Persoana vizată nu s-a prezentat la judecată, deși a fost legal citată, iar cauza a fost examinată în lipsa sa.

Judecătoria Soroca a concluzionat că fapta este dovedită prin ansamblul probelor administrate și că aceasta întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de articolul 342. Instanța a apreciat că nu există circumstanțe care să înlăture caracterul contravențional al faptei și a aplicat o sancțiune proporțională gradului de pericol social.

Astfel, s-a decis aplicarea unei amenzi de 30 de unități convenționale, echivalentul a 1.500 de lei. În același timp, s-a explicat că amenda poate fi achitată în jumătate, adică 750 de lei, dacă plata este efectuată în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării deciziei. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Soroca.