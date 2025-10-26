Mâine trei sate din raionul Soroca își sărbătoresc hramul de Sfânta Parascheva

Luna octombrie aduce numeroase sărbători religioase, iar în raionul Soroca mai multe sate se pregătesc să marcheze cu bucurie zilele de hram. Mâine, 27 octombrie, localitățile Iorjnița, Inundeni și Regina Maria își vor sărbători ocrotitoarea spirituală – Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Tradițional, credincioșii vor participa la Sfânta Liturghie și la alte activități religioase dedicate sfintei, considerată un simbol al credinței, răbdării și bunătății creștine. După slujbă, oamenii se vor aduna alături de rude și prieteni, pentru a petrece aceste clipe de sărbătoare în comuniune și recunoștință.

Astfel de evenimente întăresc legăturile comunitare și aduc în prim-plan valoarea tradițiilor locale, păstrate cu sfințenie din generație în generație. Pentru locuitorii satelor din nordul Moldovei, hramul rămâne nu doar o sărbătoare religioasă, ci și una a întâlnirilor, bucuriei și binecuvântării.