Horoscopul zilei de 28 noiembrie 2025. Taurii se simt provocați. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Ești extrem de sinceră, iar asta poate deveni o armă împotriva celor care vor să-ți facă rău. Ești atrasă de oamenii la fel de sinceri, astfel că îți creezi o armată. La locul de muncă apari puțin nervoasă, dar asta din cauză că ești obosită. E momentul să te relaxezi. Deschide un dialog clar atunci când vrei să întrebi ceva.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Gândurile te ajută să anticipezi multe situații astăzi. Timpul îți este totuși potrivnic. Nu știi unde să te întorci și ce lucruri să accepți din partea celor apropiați. Fii mai puțin anxioasă, astfel vei pierde situații care te vor ajuta pe viitor.

Leu: 23 iulie – 22 august

Totul va fi bine astăzi, asta dacă nu vine cineva să se plângă pe umerii tăi. Îți lipsește răbdarea, iar asta se observă foarte ușor în fiecare acțiune. Ai grijă să nu depășești situațiile tensionate la locul de muncă. Atmosfera curentă îți oferă șansa să iei totul cu umor și voie bună.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Ești pregătită să te lupți cu momente controversate și frustrante. Este timpul să te dedici unui sport, să combați comportamentul sedentar. Evită stagnarea. Ai o singură dorință, aceea de a te îndepărta pentru o perioadă de viața profesională. Dacă te distanțezi de oamenii care te agită, vei vedea schimbări imediate.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Ești energică și combini situații foarte ușor. La locul de muncă ești tolerantă și îți dorești să faci față cu brio fiecărei situații la care ești expusă. Dai dovadă de dinamism. Nu ai limite atunci când îți impui ceva. Această zi îți favorizează creșterile pe plan personal.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Nu lăsa grijile minore să-ți strice buna dispoziție. Fă un pas în spate și vezi ce este important. Ești dificil de mulțumit, dar asta nu înseamnă că nu este imposibil. Încearcă să te relaxezi din punct de vedere psihic.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Uneori ești prea bună, iar asta îți poate dăuna fără doar și poate. E important să ai un sens al moderației. Ești invidiată pentru formele tale, dar asta se datorează faptului că ai fost foarte atentă la dietă și sport. Intuiția ta nu dă greș, mai ales atunci când vrei să-i ghidezi și pe cei din jur.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Ești disponibilă să faci mai multe schimbări în viața ta. Este momentul să te bucuri de relaxare și de un spațiu blând în care să spui ce ai nevie. Ai tot ce ai nevoie astfel încât să continui cu starea de calm. Momentul ideal pentru a te bucura de relaxare este la final de program.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Cheia către o balanță potrivită între viața personală și cea profesională este calmul. Viața ta amoroasă trece printr-o modificare majoră, iar asta poate să îți afecteze felul în care vezi lucrurile din propriul cămin.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Ai șansa de a corecta o greșeală pe carea ai făcut-o recent. Te miști în direcția corectă. Faptul că îți dorești să practici un sport înseamnă că îți acorzi încredere. Totul este într-o atmosferă de zile mari astăzi.

SURSA: catine.ro