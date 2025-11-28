Violență digitală: condamnare la închisoare pentru raport sexual cu o minoră și producere de pornografie infantilă

În cea de a treia zi a campaniei dedicate combaterii violenței de gen, Procuratura informează despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare într-o cauză penală ce vizează producerea de materiale cu caracter de pornografie infantilă și întreținere a unor rapoarte sexuale cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, informează procuratura.md

În urma examinării materialelor cauzei, instanța a dispus condamnarea inculpatului, în vârstă de 20 de ani, care a determinat o minoră de 14 ani să întrețină acte sexuale, acțiuni comise pentru satisfacerea poftei sale sexuale, pe care le-a și înregistrat video. Pedeapsa stabilită este de 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Menționăm că sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel. În conformitate cu principiile legale, persoana acuzată este prezumată nevinovată până la dovedirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.