La Soroca se va deschide o nouă grupă de creșă: investiție de 1,5 milioane lei la Grădinița nr. 17 cu sprijinul Guvernului

Miercuri, 3 septembrie, primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a vizitat Grădinița nr. 17, unde au început lucrările de renovare pentru crearea unei grupe de creșă cu 15 locuri. Proiectul, în valoare de 1,5 milioane de lei, este finanțat prin Programul Național „Servicii de Creșă Publice” din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Noua grupă de creșă va fi amenajată într-un spațiu de 122 de metri pătrați, care urmează să fie renovat integral. Proiectul prevede schimbarea pardoselii, renovarea pereților și tavanelor, precum și amenajarea unui grup sanitar adaptat pentru copii.

Prin acest proiect primăria vrea să creeze condiții moderne și sigure pentru cei mai mici soroceni. O astfel de investiție răspunde nevoilor părinților din municipiu și contribuie la dezvoltarea serviciilor de educație timpurie. Noua grupă de creșă va avea o capacitate de 15 locuri și vine să completeze infrastructura educațională locală, acoperind cererea tot mai mare de servicii pentru copii de vârstă fragedă.

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, principalul instrument al Guvernului pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare, asigură anual resurse pentru zonele prioritare. Acesta este constituit din alocații de la bugetul de stat, reprezentând 1% din veniturile aprobate, dar și din contribuții suplimentare ale sectorului public și privat, inclusiv din programe de asistență ale Uniunii Europene.

Prin implementarea acestui proiect, Soroca va beneficia de un nou serviciu educațional pentru copii, sprijinind astfel familiile tinere și contribuind la creșterea accesului la educație timpurie. Lucrările de la Grădinița nr. 17 reprezintă un pas concret în modernizarea infrastructurii educaționale locale și în îmbunătățirea calității vieții comunității.