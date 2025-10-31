Gimnaziul Rublenița, exemplu de solidaritate și empatie

Cu mândrie și entuziasm, Gimnaziul Rublenița a realizat un act caritabil cu genericul ”Pași Spre Viitor: Sprijină Terapia”. Această acțiune are scopul de a sprijini în lupta de zi cu zi pentru recuperarea unui băiețel de doar 6 ani și jumătate, diagnosticat cu autism.

Elevi, părinți și profesori, au contribuit cu cât au avut posibilitate. Credem cu tărie că educația nu înseamnă doar note, ci și empatie și spirit civic. Prin implicarea noastră, demonstrăm că suntem o comunitate unită, gata să ofere sprijin.

Împreună, putem aduce o schimbare reală în viața celor care au nevoie. Vă mulțumim anticipat pentru generozitate și implicare! BRAVO pentru gestul, aportul financiar, sprijinul nobil și frumos oferit de instituția noastră, din toată inima, un exemplu de solidaritate!

Alina Curtiș, învățătoare, grad didactic I, IP Gimnaziul Rublenița