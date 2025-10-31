Concurs național pentru elevi: „Securitatea electrică în viziunea copiilor”, ediția a IV-a

Elevii claselor I–IX din întreaga țară sunt invitați să își pună creativitatea la încercare, participând la concursul național „Securitatea electrică în viziunea copiilor”, ajuns la cea de-a IV-a ediție. Evenimentul este organizat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și are drept scop promovarea regulilor de siguranță în utilizarea energiei electrice, prin intermediul artei și al imaginației copiilor.

Lucrările înscrise în concurs – picturi sau desene – pot fi realizate în orice tehnică și pe orice suport (carton, pânză, hârtie etc.), fiecare participant având dreptul să prezinte o singură lucrare. Termenul de depunere este 22 octombrie – 21 noiembrie 2025.

Responsabilii desemnați din cadrul instituțiilor de învățământ vor colecta lucrările elevilor și le vor transmite reprezentanților ANRE din serviciile teritoriale.

Evaluarea lucrărilor se va desfășura în perioada 1–15 decembrie 2025, iar lucrările câștigătoare vor fi incluse într-un set de pliante informative, distribuite ulterior în toate școlile din țară.

Prin acest concurs, ANRE își propune să încurajeze elevii să învețe, într-un mod creativ și atractiv, cum pot preveni accidentele și cum pot utiliza energia electrică în siguranță, contribuind astfel la formarea unei culturi a responsabilității și protecției personale.

Regulamentul concursului poate fi accesat aici: http://bit.ly/4omAPqy


