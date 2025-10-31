Schimb de experiență între GAL-uri: „Lunca Răutului” în vizită la „Colinele Nistrene” – Soroca

Recent, membrii, primarii și beneficiarii Asociației Grupul de Acțiune Locală „Lunca Răutului” au petrecut o zi plină de inspirație și descoperiri în cadrul vizitei de studiu la GAL „Colinele Nistrene” din raionul Soroca — o zi în care munca, parteneriatul și viziunea comună s-au transformat în rezultate vizibile, cu impact real în comunități.

Ziua a început în satul Schineni. Primărița localității, doamna Silvia Leșan, o lideră activă și vizionară, a prezentat modul în care colaborarea dintre administrația locală, GAL și locuitori a dus la proiecte care schimbă viața oamenilor – infrastructură modernizată, inițiative civice, programe pentru tineri și servicii publice mai eficiente.

Echipa „Lunca Răutului” a continuat vizita în Șolcani, iar apoi la întreprinderea Î.I. Cebotari Ion, unde a descoperit o mică afacere dedicată creșterii și uscării plantelor medicinale — un exemplu elocvent despre cum resursele naturale locale pot deveni surse de venit și mândrie pentru comunitate.

Următoarea destinație a fost oprirea la EcoResort „Stejarul lui Ștefan”. Aici, discuțiile au vizat turismul rural ca motor al dezvoltării locale, importanța infrastructurii verzi și promovarea satelor ca destinații autentice pentru vizitatori.

După, au mers la Festivalul Național al Mărului, ediția a XIV-a, unde participanții au celebrat munca și unitatea comunităților rurale. Printre meșterițele prezente s-au numărat Veronica Damaschin și Lidia Manea din satul Rublenița, care și-au împărtășit cu drag pasiunea pentru tradiție, cusături și identitate locală.

Vizita nu a fost doar o deplasare de lucru, ci un schimb autentic de experiență între oameni dedicați aceleiași misiuni – dezvoltarea locală prin cooperare, învățare și sprijin reciproc. Participanții s-au întors acasă cu idei noi, inspirație și energie pentru viitoarele proiecte ale GAL „Lunca Răutului”.