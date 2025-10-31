Fără permis de conducere, a accidentat mortal un pieton de 70 de ani și a fost condamnat la 4 ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a deține permis de conducere, faptă ce a cauzat, din imprudență, decesul unei persoane.

La sfârșitul lunii mai 2025, inculpatul, fără permis de conducere, a urcat la volanul unui automobil de model Ford și, circulând pe o stradă din municipiul Chișinău, nu a manifestat atenția și prudența necesară, încălcând mai multe prevederi din Regulamentul Circulației Rutiere. În timpul deplasării, acesta a accidentat un pieton în vârstă de 70 de ani, care, deși inițial era conștient și a refuzat spitalizarea, a decedat ulterior din cauza leziunilor grave suferite la cap, fapt confirmat prin expertiza medico-legală.

Accidentul s-a produs în prezența soției și a copilului minor ai inculpatului, aflați în automobil. Înainte de impact, acesta a încercat să frâneze, însă nu a reușit să evite coliziunea. Imediat după producerea accidentului, tânărul i-a acordat victimei primul ajutor și a solicitat intervenția echipei medicale de urgență.

Inculpatul și-a recunoscut vina, a declarat că a pierdut controlul mașinii în timp ce încerca să frâneze și că regretă cele întâmplate, informează procuratura.md

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru.

Notă: Persoana acuzată este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Procuratura reiterează importanța respectării regulilor de circulație rutieră și a conducerii responsabile, pentru protejarea vieții și siguranței tuturor participanților la trafic.