Fără permis de conducere, a accidentat mortal un pieton de 70 de ani și a fost condamnat la 4 ani de închisoare

De către
OdN
-
0
88

Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a deține permis de conducere, faptă ce a cauzat, din imprudență, decesul unei persoane.

La sfârșitul lunii mai 2025, inculpatul, fără permis de conducere, a urcat la volanul unui automobil de model Ford și, circulând pe o stradă din municipiul Chișinău, nu a manifestat atenția și prudența necesară, încălcând mai multe prevederi din Regulamentul Circulației Rutiere. În timpul deplasării, acesta a accidentat un pieton în vârstă de 70 de ani, care, deși inițial era conștient și a refuzat spitalizarea, a decedat ulterior din cauza leziunilor grave suferite la cap, fapt confirmat prin expertiza medico-legală.

Accidentul s-a produs în prezența soției și a copilului minor ai inculpatului, aflați în automobil. Înainte de impact, acesta a încercat să frâneze, însă nu a reușit să evite coliziunea. Imediat după producerea accidentului, tânărul i-a acordat victimei primul ajutor și a solicitat intervenția echipei medicale de urgență.

Inculpatul și-a recunoscut vina, a declarat că a pierdut controlul mașinii în timp ce încerca să frâneze și că regretă cele întâmplate, informează procuratura.md

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru.

NotăPersoana acuzată este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Procuratura reiterează importanța respectării regulilor de circulație rutieră și a conducerii responsabile, pentru protejarea vieții și siguranței tuturor participanților la trafic.


Articolul precedentSchimb de experiență între GAL-uri: „Lunca Răutului” în vizită la „Colinele Nistrene” – Soroca
Articolul următorȘi-a omorât unchiul, iar pentru fapta comisă va sta 15 ani în detenție
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.