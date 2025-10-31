Și-a omorât unchiul, iar pentru fapta comisă va sta 15 ani în detenție

Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime (art. 145 alin. (2) lit. e1), j) din Codul penal). Instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani.

Potrivit învinuirii înaintate de către acuzatorii de stat, în iulie 2023, inculpatul, aflându-se la domiciliul său din raionul Cantemir, împreună cu unchiul său, după consum de băuturi alcoolice, a intrat într-un conflict spontan cu acesta. Inculpatul a început să îi aplice lovituri cu un scaun până nu l-a lăsat fără suflare.

În cadrul audierilor, inculpatul a negat că și-ar fi omorât ruda, informează procuratura.md

Sentința poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Cahul.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Procuratura atrage atenția asupra pericolului consumului excesiv de alcool, care poate favoriza decizii impulsive și fapte grave. Vă îndemnăm să consumați alcool responsabil, protejând astfel siguranța familiei și a comunității.