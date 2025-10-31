CJI cere sancționarea bărbatului care a amenințat-o pe jurnalista Mariana Rață

Un bărbat, care se declară susținător al lui Renato Usatîi, a lansat injurii și amenințări la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) condamnă atacul și cere autorităților să-l sancționeze, transmite ipn.md

Pe 30 octombrie, jurnalista a fost insultată și amenințată pe Facebook de utilizatorul Boris Cerlat, care se prezintă susținător al „Partidului Nostru”. În câteva mesaje vocale el a lansat expresii jignitoare și chiar amenințări cu moartea, după ce Mariana Rață i-a adresat întrebări critice lui Renato Usatîi la o emisiune.

„Nu cred că Usatîi are vreo legătură cu aceste mesaje. Dar cred că autorul lor trebuie să poarte răspundere în fața legii pentru injuriile și amenințările pe care mi le-a transmis. Jurnaliștii deseori rămân singuri în fața atacurilor”, a scris Mariana Rață într-o postare, unde a publicat mesajele utilizatorului.

CJI și organizațiile semnatare avertizează că hărțuirea online a jurnaliștilor devine un fenomen tot mai grav și afectează libertatea presei, și cer organelor de drept să acționeze rapid și ferm, pentru a opri aceste practici periculoase. CJI îndeamnă jurnaliștii vizați de campanii de ură să apeleze la justiție și oferă sprijin juridic celor afectați.