CJI cere sancționarea bărbatului care a amenințat-o pe jurnalista Mariana Rață

  Un bărbat, care se declară susținător al lui Renato Usatîi, a lansat injurii și amenințări la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) condamnă atacul și cere autorităților să-l sancționeze, transmite ipn.md

Pe 30 octombrie, jurnalista a fost insultată și amenințată pe Facebook de utilizatorul Boris Cerlat, care se prezintă susținător al „Partidului Nostru”. În câteva mesaje vocale el a lansat expresii jignitoare și chiar amenințări cu moartea, după ce Mariana Rață i-a adresat întrebări critice lui Renato Usatîi la o emisiune.

„Nu cred că Usatîi are vreo legătură cu aceste mesaje. Dar cred că autorul lor trebuie să poarte răspundere în fața legii pentru injuriile și amenințările pe care mi le-a transmis. Jurnaliștii deseori rămân singuri în fața atacurilor”, a scris Mariana Rață într-o postare, unde a publicat mesajele utilizatorului.

CJI și organizațiile semnatare avertizează că hărțuirea online a jurnaliștilor devine un fenomen tot mai grav și afectează libertatea presei, și cer organelor de drept să acționeze rapid și ferm, pentru a opri aceste practici periculoase. CJI îndeamnă jurnaliștii vizați de campanii de ură să apeleze la justiție și oferă sprijin juridic celor afectați.

Declarația este semnată de Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Investigații Jurnalistice, Asociația Presei Independente, Comitetul pentru Libertatea Presei, Asociația „Media-Guard”, Asociația Presei Electronice, Centrul „Acces-Info” și Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic.
