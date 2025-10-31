Veaceslav Neamțu: „În condițiile de astăzi AVC-ul nu este o condamnare, dar… foarte multe depind și de pacient” / VIDEO

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
62

În această săptămână, în toată lumea a fost marcată Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral or, această maladie a fost și rămâne una dintre cele mai grave din punct de vedere a consecințlor grave pentru pacienți. În Republica Moldova, de exemplu, în fiecare oră o persoană suferă un accident vascular cerebral, iar de la începutul anului au fost înregistrate deja circa 5.400 cazuri de AVC…

Altfel, numărul de cazuri ar putea fi și mai mare dacă autoritățile nu ar fi întreprins, în ultima perioadă, un șir de măsuri menite să îmbunătățească starea de lucruri, iar înzestrarea tehnico-materială a secției ATI a Spitalului raional din Soroca este un exemplu în acest sens.

Despre aceasta am vorbit în cadrul PODCAST-ului OBSERVATORUL, cu domnul doctor Veaceslav Neamțu, șeful Secției Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului raional din Soroca. Vizionare plăcută!

Vedeți AICI și alte Podcasturi OBSERVATORUL.


Articolul precedentCJI cere sancționarea bărbatului care a amenințat-o pe jurnalista Mariana Rață
Articolul următorȘedința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca: între 67 de decizii, „tractoriști și pricepșici” / VIDEO
Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
Facebook

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.