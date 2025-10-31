Veaceslav Neamțu: „În condițiile de astăzi AVC-ul nu este o condamnare, dar… foarte multe depind și de pacient” / VIDEO

În această săptămână, în toată lumea a fost marcată Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral or, această maladie a fost și rămâne una dintre cele mai grave din punct de vedere a consecințlor grave pentru pacienți. În Republica Moldova, de exemplu, în fiecare oră o persoană suferă un accident vascular cerebral, iar de la începutul anului au fost înregistrate deja circa 5.400 cazuri de AVC…

Altfel, numărul de cazuri ar putea fi și mai mare dacă autoritățile nu ar fi întreprins, în ultima perioadă, un șir de măsuri menite să îmbunătățească starea de lucruri, iar înzestrarea tehnico-materială a secției ATI a Spitalului raional din Soroca este un exemplu în acest sens.

Despre aceasta am vorbit în cadrul PODCAST-ului OBSERVATORUL, cu domnul doctor Veaceslav Neamțu, șeful Secției Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului raional din Soroca. Vizionare plăcută!

Vedeți AICI și alte Podcasturi OBSERVATORUL.