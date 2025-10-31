Ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca: între 67 de decizii, „tractoriști și pricepșici” / VIDEO

Astăzi, 31 octombrie 2025, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca, convocată de primara Lilia Pilipețchi, cu 67 de proiecte de decizie pe ordinea de zi. Toate au fost votate, unele cu unanimitate de voturi.

Pe ordinea de zi s-au regăsit subiecte cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Culturală a municipiului Soroca, aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea durabilităţii proiectului implementat din cadrul concursului propunerilor de proiecte de dezvoltare urbană, revitalizarea economică şi socială a oraşelor, Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale, încheiat la 30.07.2025, modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2025, Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea implementării recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 79 din 24.12.2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra alimentației copiilor în învătământ preșcolar și scolar, aprobarea Protocolului de Colaborare între Asociaţia Culturală „România din inima mea” şi Primăria municipiului Soroca, alocarea surselor financiare din fondul de rezervă, transmiterea în proprietate privată a sectoarelor de pe lângă casa de locuit, și altele.

Consilierii au avut azi chef de glume, nu au lipsit tachinările, ba chiar, urmând exemplu recent din Parlament, au fost găsiți și la noi „tractoriști și pricepșici” (persoană responsabilă de remorca tractorului).

Observatorul de Nord a transmis în direct ședința Consiliului Municipal Soroca.