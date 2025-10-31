EFA dispută mâine, 1 noiembrie, ultimul meci oficial din această toamnă

Mâine, 1 noiembrie, peste campionatul Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, seria Nord, se lasă cortina, iar unica reprezentantă a raionului Soroca, în această competiție, formația EFA din satul Visoca, are meci greu în deplasare.

Astfel, pe stadionul orășenesc din municipiul Edineț, cu începere de la orele 13:00, gazdele vor primi replica visocenilor. Meciul va putea fi vizionat pe Live VEO.

Vă reamintim clasamentul înaintea acestei etape: