EFA dispută mâine, 1 noiembrie, ultimul meci oficial din această toamnă

  Mâine, 1 noiembrie, peste campionatul Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, seria Nord, se lasă cortina, iar unica reprezentantă a raionului Soroca, în această competiție, formația EFA din satul Visoca, are meci greu în deplasare.
   Astfel, pe stadionul orășenesc din municipiul Edineț, cu începere de la orele 13:00, gazdele vor primi replica visocenilor. Meciul va putea fi vizionat pe Live VEO.
   Vă reamintim clasamentul înaintea acestei etape:
Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
Vulturii Cutezători  Vulturii Cutezători 11 10 1 0 48-12 31
EFA Visoca EFA Visoca 11 8 0 3 39-23 24
FC Speranța  FC Speranța 11 6 3 2 32-23 21
CF Locomotiva  CF Locomotiva 11 7 0 4 25-18 21
FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 11 6 1 4 19-17 19
FC Țarigrad FC Țarigrad 11 5 0 6 25-25 15
Atletico Atletico 11 4 0 7 24-21 12
CF Edineț CF Edineț 11 4 0 7 22-29 12
FC Olimpia FC Olimpia 11 2 1 8 20-39 7
10 FC Grănicerul  FC Grănicerul 11 0 0 11 10-57 0

OdN
OdN
