EFA dispută mâine, 1 noiembrie, ultimul meci oficial din această toamnă

Mâine, 1 noiembrie, peste campionatul Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, seria Nord, se lasă cortina, iar unica reprezentantă a raionului Soroca, în această competiție, formația EFA din satul Visoca, are meci greu în deplasare.
Astfel, pe stadionul orășenesc din municipiul Edineț, cu începere de la orele 13:00, gazdele vor primi replica visocenilor. Meciul va putea fi vizionat pe Live VEO.
Vă reamintim clasamentul înaintea acestei etape:
|Echipa
|meciuri
|victorii
|egalitati
|infringeri
|golaveraj
|puncte
|1 Vulturii Cutezători
|11
|10
|1
|0
|48-12
|31
|2 EFA Visoca
|11
|8
|0
|3
|39-23
|24
|3 FC Speranța
|11
|6
|3
|2
|32-23
|21
|4 CF Locomotiva
|11
|7
|0
|4
|25-18
|21
|5 FC Steaua Nordului
|11
|6
|1
|4
|19-17
|19
|6 FC Țarigrad
|11
|5
|0
|6
|25-25
|15
|7 Atletico
|11
|4
|0
|7
|24-21
|12
|8 CF Edineț
|11
|4
|0
|7
|22-29
|12
|9 FC Olimpia
|11
|2
|1
|8
|20-39
|7
|10 FC Grănicerul
|11
|0
|0
|11
|10-57
|0