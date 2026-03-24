Gheorghe Hajder: „În prezent se observă noi pete de petrol care continuă să vină din amonte” / VIDEO

Ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder, a efectuat astăzi o vizită la podul de la Unguri, raionul Ocnița, pentru a evalua situația poluării cu petrol pe râul Nistru. Potrivit declarațiilor oficialului, în prezent se observă noi pete de petrol care continuă să vină din amonte, transmite moldpres.md

„Partea ucraineană a confirmat că sursa de poluare a fost oprită, dar cel mai probabil aceste pete vin din ultimul lac de liniștire, unde se pare că mai există volume de petrol acumulate din scurgerile anterioare. Din acest motiv, rămânem vigilenți, monitorizăm constant situația și continuăm să lucrăm pe teren atât timp cât va fi necesar”, a declarat Gheorghe Hajder.

În apropiere, la Arionești, raionul Soroca, autoritățile au instalat un complex de șapte baraje absorbante pentru a limita extinderea poluării.

Referitor la două păsări găsite moarte pe malul Nistrului, oficialul a precizat că specialiștii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-au deplasat la fața locului și urmează să comunice cauzele decesului. În același timp, monitorizarea continuă a sutele de păsări prezente pe Nistru este în desfășurare.

Hajder a mai adăugat că, în cursul zilei de mâine, 24 martie 2026, va avea o întâlnire cu reprezentanții organizațiilor de mediu și experți în domeniu pentru a analiza impactul poluării asupra râului și a coordona măsurile suplimentare de intervenție, menite să diminueze efectele poluării.