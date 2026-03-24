În Republica Moldova a ajuns primul lot de medicamente destinate tratamentului cancerului la copii

De către
OdN
-
0
22

 A fost un drum lung și multă muncă care s-a finalizat astăzi cu intrarea în țară a primului lot de medicamente destinate tratamentului cancerului la copii. Privesc evenimentul și îmi joacă ochii în lacrimi. De astăzi copiii din Republica Moldova vor avea acces gratuit aici, acasă, la toate cele 35 medicamente moderne utilizate în oncologia pediatrică, scrie pe pagina sa de Facebook, ex-minsitra Sănătății, Ala Nemerenco.

  A fost un drum – cu întâlniri aici și peste hotare, discuții, misiuni, etape de monitorizare, raportări ca să ajungem să semnăm la 12 iunie 2025 Acordul de aderare a Republicii Moldova la Platforma globală pentru accesul la medicamente pentru tratamentul cancerului la copii (GPACCM).
  Platforma GPACCM este un mecanism global, creat in 2021 de OMS și Spitalul de cercetare pentru copii St. Jude din SUA cu scopul de a spori accesul la medicamentele destinate tratamentului cancerului la copiii prin investiția a 200 de milioane de dolari.
 Felicitări Institutului Oncologic care și-a făcut bine temele pentru acasă, fiind monitorizați și trecând cu brio toate misiunile experților străini. Felicitări nouă tuturora și țării!
 Sănătate multă micuților care sunt în tratamente! De astăzi va fi mai ușor!

  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.