Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor

Dacă obișnuiești să prepari gem de gutui și vrei să te abați puțin de la rețeta clasică, îți recomandăm rețeta de gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, scrie hellotaste.ro.

Gemul de gutui este unul dintre cele mai parfumate conserve de toamnă, datorită fructului care are o aromă intensă, dulce-acrișoară și o culoare caldă, aurie. Adăugarea scorțișoarei și a vaniliei transformă acest gem într-o adevărată delicatesă, cu note calde, ușor condimentate, care pun în valoare dulceața naturală a gutuilor. Este perfect pe pâine prăjită cu unt, ca umplutură pentru prăjituri, cornuri sau clătite, ori servit alături de brânzeturi fine.

Acest gem are o textură densă, ușor gelatinoasă. Aroma fructată se îmbină armonios cu scorțișoara, care aduce o notă caldă și ușor picantă. Iar vanilia rotunjește gustul cu delicatețe. Rezultatul este un gem catifelat, elegant și reconfortant, care evocă atmosfera toamnei.

Pe pâine prăjită, gemul de gutui se topește ușor, degajându-și parfumul dulce-condimentat. Este minunat ca umplutură pentru cornuri fragede, plăcinte, clătite sau pentru a glazura un pandișpan simplu. În combinație cu brânzeturi maturate creează un contrast surprinzător și rafinat, ideal pentru o gustare sofisticată. Descoperă mai jos rețeta de gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, detaliată pas cu pas.

Ingrediente 2 kg gutui (cântărite după ce au fost curățate)

1 kg zahăr

500 ml apă

1 baton scorțișoară (sau 2 lingurițe scorțișoară măcinată)

1 păstaie de vanilie (sau 2 plicuri zahăr vanilat Bourbon)

Zeama de la 1 lămâie.