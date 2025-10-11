Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent

Acest gem de struguri negri este unul dintre cele mai parfumate și intense gemuri pe care le putem pregăti acasă. Are o culoare adâncă, violet spre rubiniu și o consistență catifelată. Gustul este bogat, ușor acrișor, cu o dulceață fină, specifică boabelor bine coapte.
Este un gem care aduce aminte de podgoriile de toamnă și de mustul proaspăt scurs, transformat într-o pastă dulce și densă. Este ideal pentru a fi întinsă pe pâine caldă, pentru a însoți un platou de brânzeturi sau pentru a fi folosit în prăjituri și tarte.
Gemul de struguri negri are un gust intens, care amintește de aroma vinului tânăr. Spre deosebire de alte gemuri, acesta are o textură mai fină și o culoare nobilă, ce adaugă eleganță oricărui desert. Se potrivește minunat la micul dejun, întins pe pâine cu unt. Merge foarte bine pe clătite, dar devine și ingredientul perfect pentru tarte cu aluat fraged, cornulețe sau prăjituri cu umplutură de fructe.
Alături de brânzeturi maturate și un pahar de vin roșu, se transformă într-o combinație rafinată, ideală pentru o masă festivă. Descoperă și o rețetă de dulceață, tot din struguri negri. iar mai jos poți urmări rețeta detaliată pas cu pas pentru a prepara și tu gem de struguri negri.
Ingrediente
Mai întâi spală bine boabele de struguri și desprinde-le de pe ciorchine. Pune-le într-o sită și lasă-le să se scurgă bine de apă.
Cum prepari gem de struguri negri
Pune boabele de struguri bine scurse într-o cratiță mare cu baza groasă.
Adaugă 200 ml de apă și fierbe boabele la foc mic până încep să plesnească și să lase zeamă (10-15 minute). Amestecă din când în când ca să nu se prindă.
Strecoară compoziția printr-o sită deasă sau paseaz-o cu blenderul, apoi trece totul printr-o strecurătoare pentru a elimina cojile și sâmburii. Vei obține un piure dens și parfumat.
Cântărește piureul obținut și adaugă zahărul în funcție de cantitate (aprox. 400–500 g zahăr la 1 kg piure). Adaugă și sucul de lămâie, care ajută la păstrarea culorii și la conservare.
Pune piureul cu zahăr din nou la foc mic și fierbe până se leagă ca un gem (aprox. 30–40 minute). Amestecă des ca să nu se lipească. Spre final, poți adăuga zahărul vanilat pentru o notă subtilă.
Pentru testarea consistenței pune o linguriță de gem pe o farfurioară rece. Dacă rămâne ferm și nu curge, înseamnă că este gata.
Toarnă deliciosul gem de struguri negri fierbinte în borcane sterilizate. Închide-le ermetic și așază-le cu capacul în jos pentru 10 minute. Lasă-le apoi să se răcească învelite într-o pătură, pentru a se sigila bine.
