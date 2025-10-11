Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent

Acest gem de struguri negri este unul dintre cele mai parfumate și intense gemuri pe care le putem pregăti acasă. Are o culoare adâncă, violet spre rubiniu și o consistență catifelată. Gustul este bogat, ușor acrișor, cu o dulceață fină, specifică boabelor bine coapte.

Este un gem care aduce aminte de podgoriile de toamnă și de mustul proaspăt scurs, transformat într-o pastă dulce și densă. Este ideal pentru a fi întinsă pe pâine caldă, pentru a însoți un platou de brânzeturi sau pentru a fi folosit în prăjituri și tarte.

Gemul de struguri negri are un gust intens, care amintește de aroma vinului tânăr. Spre deosebire de alte gemuri, acesta are o textură mai fină și o culoare nobilă, ce adaugă eleganță oricărui desert. Se potrivește minunat la micul dejun, întins pe pâine cu unt. Merge foarte bine pe clătite, dar devine și ingredientul perfect pentru tarte cu aluat fraged, cornulețe sau prăjituri cu umplutură de fructe.

Alături de brânzeturi maturate și un pahar de vin roșu, se transformă într-o combinație rafinată, ideală pentru o masă festivă. Descoperă și o rețetă de dulceață, tot din struguri negri. iar mai jos poți urmări rețeta detaliată pas cu pas pentru a prepara și tu gem de struguri negri.

Ingrediente 2 kg struguri negri

800 g – 1 kg zahăr (în funcție de cât de dulci sunt strugurii)

sucul de la o lămâie

1 plic zahăr vanilat (opțional). Mod de preparare