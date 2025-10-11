Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă

Această salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan combină armonios ingrediente proaspete și texturi variate, creând un preparat sofisticat, dar ușor de pregătit.

Puiul gătit, fraged și suculent, servește ca bază consistentă. Iar strugurii aduc un contrast dulce și răcoritor. Fiecare mușcătură oferă o explozie de suculență și aromă fructată. Textura crocantă a țelinei proaspăt tăiate adaugă un plus de prospețime și echilibru gustului, completând nota dulce a strugurilor. Nucile pecan prăjite sunt un adevărat punct de atracție. Aroma lor ușor caramelizată și efectul crocant combinată se îmbină perfect cu cremozitatea dressingului și cu dulceața fructelor.

Maioneza cu iaurt grecesc și muștar adaugă un strat fin, catifelat. Acesta leagă toate ingredientele și transformă fiecare îmbucătură într-o experiență plăcută și complexă. Adăugarea unui strop de muștar Dijon și a sucului de lămâie echilibrează dulceața și cremozitatea, oferind un ușor gust acrișor și o aromă subtilă, care deschide apetitul.

Pe lângă gust, salata impresionează și vizual. Fiecare porție este o combinație de culori și texturi, făcând preparatul atractiv și apetisant. Servită ca fel principal sau ca aperitiv sofisticat la o masă festivă, această salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan oferă o experiență culinară completă. Descoperă aici o altă rețetă de salată de pui, dar cu ananas și porumb dulce. Iar mai jos îți oferim rețeta detaliată a salatei de pui cu struguri, pentru a o prepara și tu.

Ingrediente 1 kg piept de pui

2 struguri dulci

2 tulpini de țelină

1/2 cană de nuci pecan

1/2 ceapă roșie mică

2 linguri de maioneză

1 lingură iaurt grecesc

1 linguriță de muștar Dijon

Suc de 1/2 lămâie

Sare și piper după gust

frunze de salată verde.