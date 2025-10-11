Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă

Această salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan combină armonios ingrediente proaspete și texturi variate, creând un preparat sofisticat, dar ușor de pregătit.
Puiul gătit, fraged și suculent, servește ca bază consistentă. Iar strugurii aduc un contrast dulce și răcoritor. Fiecare mușcătură oferă o explozie de suculență și aromă fructată. Textura crocantă a țelinei proaspăt tăiate adaugă un plus de prospețime și echilibru gustului, completând nota dulce a strugurilor. Nucile pecan prăjite sunt un adevărat punct de atracție. Aroma lor ușor caramelizată și efectul crocant combinată se îmbină perfect cu cremozitatea dressingului și cu dulceața fructelor.
Maioneza cu iaurt grecesc și muștar adaugă un strat fin, catifelat. Acesta leagă toate ingredientele și transformă fiecare îmbucătură într-o experiență plăcută și complexă. Adăugarea unui strop de muștar Dijon și a sucului de lămâie echilibrează dulceața și cremozitatea, oferind un ușor gust acrișor și o aromă subtilă, care deschide apetitul.
Pe lângă gust, salata impresionează și vizual. Fiecare porție este o combinație de culori și texturi, făcând preparatul atractiv și apetisant. Servită ca fel principal sau ca aperitiv sofisticat la o masă festivă, această salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan oferă o experiență culinară completă. Descoperă aici o altă rețetă de salată de pui, dar cu ananas și porumb dulce. Iar mai jos îți oferim rețeta detaliată a salatei de pui cu struguri, pentru a o prepara și tu.
Ingrediente
Mod de preparare
Mai întâi fierbe pieptul de pui în apă cu puțină sare până sunt fragede sau gătește-le la grătar pentru un plus de aromă. Lasă-le să se răcească și apoi taie-le cubulețe de dimensiuni potrivite.
Cum prepari salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan
În timp ce se răcește pieptul de pui te poți ocupa de pregătirea celorlalte ingrediente. Taie o parte din boabele de struguri pe jumătate și o parte lasă-le întregi, Taie tulpinile de țelină subțire și ceapa fin. Nucile pecan le prăjești ușor într-o tigaie uscată timp de 2-3 minute, până când devin aromate.
Urmează amestecarea ingredientelor. Într-un bol mare, combină puiul, strugurii, țelina, nucile pecan și ceapa.
Într-un bol mic, amestecă maioneza cu iaurtul, muștarul, sucul de lămâie, sare și piper. Ajustează gustul după preferințe.
Descoperă și o rețetă de maioneză vegetală din lapte de soia.
Toarnă dressingul peste salată și amestecă ușor, astfel încât toate ingredientele să fie acoperite uniform.
Poți servi salata imediat sau după ce a stat 30 de minute la frigider pentru ca aromele să se întrepătrundă.
Această salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan este un echilibru minunat între dulce, crocant și cremos. Puiul aduce consistența și proteina necesară, strugurii dulci oferă un contrast suculent și răcoritor, iar țelina adaugă o notă crocantă și ușor amară, care echilibrează dulceața fructelor.
Nucile pecan prăjite aduc un plus de textură și un gust ușor caramelizat, ceea ce face fiecare îmbucătură complexă și satisfăcătoare. Dressingul fin, ușor acrișor datorită lămâii și ușor picant de la muștar, leagă toate aromele într-un ansamblu armonios. Este o salată elegantă, perfectă pentru prânz sau cină, care impresionează prin simplitatea ingredientelor și bogăția gustului.
SURSA: hellotaste.ro